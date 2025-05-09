Öğretmenden hayat kurtaran hamle! Heimlich manevrasıyla...

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Sivas'ta nefes borusuna yemek parçası kaçan ve fenalaşan ikinci sınıf öğrencisi Ertuğrul Kadir Kızılırmak nöbetçi öğretmen Cevdet Esen'in Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda öğle yemeği sırasında ikinci sınıf öğrencisi Ertuğrul Kadir Kızılırmak'ın nefes borusuna yemek parçası kaçtı. Aniden fenalaşan öğrencinin yardımına nöbetçi öğretmen Cevdet Esen yetişti.

Esen, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazına kaçan yemek parçasını çıkarmayı başardı. Müdahale sonrası kendine gelen öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan öğretmenin öğrenciye Heimlich manevrası uyguladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Öğretmenden hayat kurtaran hamle! Heimlich manevrasıyla...

Öğretmenden hayat kurtaran hamle! Heimlich manevrasıyla...

Öğretmenden hayat kurtaran hamle! Heimlich manevrasıyla...

Öğretmenden hayat kurtaran hamle! Heimlich manevrasıyla...

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