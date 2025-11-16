Herkesin bildiği gibi Jeffrey Epstein kabaca, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılandı; tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulundu.

Peki ya satır araları?

Bu kadar tanınan ismi bir araya getirip hepsini birden susturabilmenin şifreleri?

Kısa cevabı vereyim, "görmezden gelmenin ve susmanın karşılığı olarak para."

Şimdi de derinlere inelim.

MATEMATİK ÖĞRETMENİNDEN, FUHUŞ AĞI LİDERİNE

Epstein, 20'li yaşlarının başında matematik ve fizik öğretmenliği yaparak geçinen biriydi. 1976'ta "düşük performans" nedeniyle görevden alındı. Görevden alınma nedeni performans olsa da 2009 yılında verdiği bir ifadede öğrencilere yönelik söylemleri dikkat çekiciydi.

Soru: Eğitim verdiğiniz öğrenciler kaç yaşlarındaydı?

Jeffrey'nin cevabı: Yeterince yaşlılardı, 17 - 18.

Epstein'in 2009 yılındaki ifadesinden...

Yani Epstein'a göre 17 ve 18 yaşları "oldukça yaşlı."

Epstein, dediğimiz gibi öğretmenliği beğenilmediği için işinden oldu, ardından Wall Street'in o dönemde öne çıkan şirketlerinden Bear Stearn'te çalışmaya başladı.

İşte o andan itibaren düşük performanslı öğretmenin kariyeri "finans uzmanı" olarak şekillenmeye başladı. Bir süre sonra kendi para yönetim şirketi olan J. Epstein & Co.'yu kurdu. Şirketin adını bir süre sonra The Financial Trust Co. olarak değiştirdi; merkezini de Virjin Adaları'na taşıdı.

Jeffrey Esptein, matematik öğretmenliği

FİNANS UZMANI OLARAK BİLİNEN TEK MÜŞTERİSİ VICTORIA SECRET'IN KURUCUSU

Mali kayıtlara göre 1993 yılında Epstein, Florida Palm Beach'teki evini adres olarak gösterdiği Financial Strategy Group isimli şirketi kurdu. Şirketlerinin düsturu yalnızca milyonerlere hizmet vermesiydi. Bu skandal patlak verdiğinde Epstein'in tespit edilen ilk ve tek "müşterisi" Victoria's Secret'ın kurucusu Les Wexner idi.

Epstein'ın mevcut işleri veya müşterileri hakkında şüpheler ve iddialar dışında çok az şey biliniyor. Kesin olarak değerlendirilebilecek tek şey ise mülkleri. Epstein'ın Manhattan'daki malikanesinin değeri en az 77 milyon dolar olarak tahmin ediliyordu. Bu malikaneyi de yine kesin olarak bilinen "tek" müşterisi Wexner'den aldı.

Aslına bakarsanız, şöyle bir "giz" söz konusu. Wall Street'te çok az kişi Epstein ile finansçı veya para yöneticisi olarak iş yaptı. Kayıtlara yansımış "çok fazla" müşterisi yoktu. Wexner'in parasını 1980'lerde yönetmeye başladı. Ve bundan sadece birkaç yıl sonra Epstein'ın Manhattan'daki malikaneyi satın almasına yetecek kadar "parası" vardı. Yine de belirsizlik hakim, çünkü Epstein'ın bu mülk için ne kadar ödediği ya da mülkiyeti ne zaman devraldığı soru işareti.

Ayrıca New Mexico, Paris ve ABD Virjin Adaları'nda özel bir adası ve 12 milyon doların üzerinde değere sahip bir Palm Beach arazisi bulunan Epstein, bu adalar arasında özel jetle gidip geliyordu; yedi Chevrolet Suburban da dahil olmak üzere en az 15 arabası bulunuyordu.

Yani "finans uzmanı kimliği" aslında paravandan ibaretti. Epstein, Florida'daki malikanesine genç kızları fuhuş için getiriyor. Partiler düzenliyor esasen milyonerler için kurduğu genel evi işletiyordu. Ve belli ki bu malikanelerde partiler bittiğinde milyonerlerin çekildiği "odalar" bir şantaj ağının oluşturulduğu kayıt odalarıydı.

Bu milyonerler için kurulan genelev genişledikçe 13 yaşlarındaki küçük ve yoksul kız çocuklarından oluşan kurbanların listesi de giderek büyüdü. O büyüdükçe kritik isimler Epstein'in yanında daha fazla görülmeye başladı. İşte Bill Clinton'dan, Donald Trump'a Micheal Jackson'dan Prens Andrew'e uzanan liste de böyle oluştu.

SUS PUS VE TEMİZE ÇIKARMA ÇABASI

Epstein, yasadışı faaliyetlerini gizlemeye pek zahmet etmeyen biriydi. Yıllarca sosyal, finansal ve akademik dünyada faaliyet gösterdi, çevresindeki zenginlerin "takdirini" topladı. Florida savcıları, çocuk denecek yaştaki genç kızların mağduriyetlerini görmezden geldi. Kendi bağlantılarını ya da kendi önünü açacak isimlerin ortalığa dökülmemesi için. Bu savcılardan biri, Alexander Acosta idi. ABD'de o zamanlar "utanç verici" olarak yorumlanan bir karara imza attı. Acosta ardından Donald Trump'ın ilk döneminde Çalışma Bakanlığı koltuğunu kazandı.

Verdiği karar sayesinde Epstein komik bir ceza almıştı.

Ancak Acosta dışında bunda rolü olan biri daha vardı...

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Monica Lewinsky ile yaşadığı ilişki nedeniyle azledilmesine neden olan avukat, Ken Starr. Deneyimli avukat Starr, bu kez de Epstein için ortaya çıkmıştı. Starr, Epstein'a karşı açılan davayı düşürmeleri adına federal savcıları ikna etmeye oynadı bunun için de ciddi bir hukuk kampanyası yürüttü. Başarılı da oldu. Takvimler 2008 yılını gösteriyordu ve o dönem ABD'nin başkanı George Bush'tu. Starr'ın işi kolaydı, çünkü Beyaz Saray'da ciddi bağlantıları vardı. O dönem ABD başsavcı yardımcısı olarak yeni atanan Mark Filip'e sekiz sayfalık bir mektup yazdı. Mektubunda meşhur Starr raporunu* anımsatan dramatik bir dil kullanıyordu.

Miami Herald muhabiri Julie K. Brown'un "Adaletin Saptırılması" isimli kitabına göre Starr, mektubuna "adalet ve dürüstlükten" bahsederek nazik bir başlangıç yapıyor. Ardından, Epstein davasına karışan savcıları bazı usulsüzlüklerle suçlayarak süreci Epstein lehine çevirmeye başladı. Şantaj, tehdit ve dize getirme yöntemi "başarısız" oldu gibi görünse de gerçek pek de öyle değildi.

Gelin, daha yakından bakalım:

Dönemin Adalet Bakanlığı yetkilileri, o dönem verdiği demeçte, Starr'ın sekiz sayfalık mektubunun işe yaramadığını belirtti. Mektuptaki talepler reddedildi. Hatta, Adalet Bakanlığı ile bir görüşme bile sağlanmadı.

Görünen Starr'ın kampanyasının duvara tosladığı yönündeydi.

Ancak yıllar sonra yapılan "gizli anlaşma" ortaya çıktı. 13, 14 yaşlarında 80 potansiyel kurbana rağmen Epstein sadece 13 ay hapis yattı. İşte, anlaşma buydu. Cezası sırasında Epstein'in hapishane kurallarına aykırı şekilde, haftada altı gün, günde 12 saat özel ofisinde çalışmasına izin verildi. Epstein'in bu ayrıcalıklı dönemini sona erdiren de başarılı bir gazetecilik örneği oldu. Miami Herald muhabiri Julie K. Brown'un haberleri ardından dava yeniden görülmeye başlandı. Epstein, Starr ve hukuk ekibinin kendisini korumak için çok çalışmasının üzerinden 11 yıl geçtikten sonra, Temmuz 2019'da fuhuş suçlamasıyla tutuklandı ve bir ay sonra hapishanede ölü bulundu.

Çember daralmaya Trump'ın ilk dönemindeki Çalışma Bakanı Acosta'dan başladı. Acosta, Epstein'in 13 aylık "ayrıcalıklı mahkumiyet" kararını imzalayan o savcıydı. Tüm bu gelişmelerden sonra Trump'ın Çalışma Bakanlığı görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Jeffrey'nin ölümüne "intihar" dendi, Epstein'in ailesi de şüphelerini dile getirdi. İşte o andan sonra Epstein'in "sakıncalı çevresi" mercek altına alındı.

"Sakıncalı" çevreyi ikinci yazımızda irdelemeye devam edeceğiz.

*Starr Raporu, bağımsız avukat Ken Starr'ın Başkan Bill Clinton hakkındaki soruşturmasına ilişkin yazıların bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri federal hükümeti raporudur. 9 Eylül 1998'de Kongreye sunulan raporda yer alan iddialar sonrasında Bill Clinton'un azil süreci başlamış ve Clinton'un hukuk lisansının beş yıl süreyle askıya alınmasına karar verilmiştir.