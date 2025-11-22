Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam sahasında Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

GALATASARAY'DA 6 KRİTİK EKSİK

Galatasaray'da 6 futbolcu Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek. Aslan'da Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı sahaya çıkamayacak. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

GALATASARAY VE GNEÇLERBİRLİĞİ'NİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper.

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Tongya, Niang.