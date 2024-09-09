Oktay Kaynarca sunucuyken Milyoner programında dikkat çeken Kurtlar Vadisi sorusu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oktay Kaynarca sunucuyken Milyoner programında dikkat çeken Kurtlar Vadisi sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu değişikliği yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun yerine programa yeni sunucu olarak Oktay Kaynarca geldi. Kaynarca'nın programdaki ilk bölümünde, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Çakır" karakteriyle ilgili bir soru sorması sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de önemli bir sunucu değişikliği yaşandı. Programın uzun yıllardır başarılı sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, yeni yayın döneminde yerini Oktay Kaynarca'ya bıraktı. Bu değişiklik, İmirzalıoğlu'nun hayranları arasında üzüntüyle karşılanırken, ünlü sunucu yeni projeleri değerlendirmek üzere dizi teklifini kabul etti.

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Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster'deki ilk bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kaynarca'nın program için çekilen tanıtım videoları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynarca, ilk bölümde oldukça heyecanlı bir performans sergiledi. Özellikle dikkat çeken bir an, Kaynarca'nın yarışmacıya Kurtlar Vadisi dizisindeki "Çakır" karakteriyle ilgili bir soru sorması oldu. Kaynarca, bu sorunun kendisi için özel ve keyifli olduğunu belirterek duygusal bir an yaşadı.

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Birçok izleyicinin beğenerek izlediği yılların TV programı Kim Milyoner Olmak İster’de dün yaşanan bu anlar mizah seven sosyal medya kullanıcılarının da ilgi odağı olurken ekranların en beğenilen dizileri arasında halen ilk 3’te olan Kurtlar Vadisi dizisine atıfta bulunulması izleyenlerin dikkatini çekti.

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