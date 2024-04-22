Okul bahçesinde bıçaklı saldırı

Kaynak: İHA
Okul bahçesinde bıçaklı saldırı
Çorum'da 17 yaşındaki bir genç, arkadaşlarıyla oturduğu esnada kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Bıçaklı saldırı Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bir okulda arkadaşlarıyla oturan A.E.K. (17) kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bıçaklama yaralama şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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