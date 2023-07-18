Okul servis ücretlerine yüzde 82 zam istendi. İşte en yakın mesafe fiyatı

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Günhan Sinar, akaryakıt fiyatlarındaki artışın servis esnafını zor durumda bıraktığını belirterek, ulaşım sektöründeki oda başkanlarından ciddi bir kontak kapatma talebi geldiğini ifade etti. Sinar, bu talebin bir protesto olmadığını, ancak mevcut koşullarda çalışacak imkanlarının kalmadığını vurguladı.

Akaryakıt Zamları Okul ve Personel Servislerine Yansıyor

Sinar, akaryakıt fiyatlarındaki artışın okul ve personel servislerine nasıl yansıdığını değerlendirdi. Ana gider kalemlerinin akaryakıt olduğunu belirten Sinar, akaryakıt zamlarından en çok etkilenen esnaf gruplarından biri olduklarını söyledi.

Okul Servislerinde Ücret Artış Talepleri

Bloomberg HT'nin haberine göre, Sinar, akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından okul servislerinin ücretlerinde yüzde 82 oranında bir artış taleplerinin olduğunu belirtti. Sinar, konuyla ilgili olarak ayın 20'sinde bir alt komisyon toplantısı yapılacağını ve 27'sinde karar alınacağını açıkladı. Şu anda en yakın mesafe için istenen ücretin 792 TL olduğunu ve bunun 1441 TL'ye çıkarılmasını istediklerini belirtti.

Personel Servislerinde Önerilen Ücretler

Sinar ayrıca personel servislerine de değinerek, açılış için önerilen ücretin 1000 TL, her kilometre için ise 13 TL olduğunu belirtti.

ÖTV Artışlarının Ticari Araç Sürücülerine Yansıtılmaması Gerektiği İfadeleri

Sinar, maliyetlerin artmasının sektörü olumsuz etkilediğini ve dolaylı olarak birçok vergi ödediklerini belirterek, akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV artışlarının ticari araç sürücülerine yansıtılmaması gerektiğini düşündüklerini ifade etti. İstanbul'daki ulaşım sektörü olarak bugün yapılan bir toplantıda, oda başkanlarından kontak kapatma talepleri geldiğini belirten Sinar, bu talebin protesto olmadığını, ancak mevcut şartlarda çalışma imkanlarının kalmadığını söyledi. Yakıt, yedek parça ve vergi giderlerinin altından kalkacak durumda olmadıklarını dile getirdi.

İSAROD Başkanı Günhan Sınar