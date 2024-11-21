Okula giden öğrenci şans eseri yaralanmaktan kurtuldu

Kaynak: İHA
Okula giden öğrenci şans eseri yaralanmaktan kurtuldu

Bursa'da şiddetli lodosta okula gitmeye çalışan bir çocuk son anda yaralanmaktan kurtuldu.

Bursa'da şiddetli lodosta okula gitmeye çalışan bir çocuk saniyelerle yaralanmaktan kurtuldu. Rüzgarda uçan çatı sacı ilk okul öğrencisinin yürüdüğü yola düştü. Küçük çocuk saniye farkıyla yaralanmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, dün geceden itibaren kent genelinde etkili olan lodos sabah saatlerinde de devam etti. Yer yer saatteki hızı 50 kilometrenin üzerine çıkan şiddetli rüzgar sabah saatlerinde işe gitmek isteyenler ile okula giden çocukları korkuttu. Merkez Yıldırım İlçesi Otosansit mevkiinde sabah evden okula gitmek için çıkan bir öğrencinin yürüdüğü sırada rüzgarın havalandırdığı çatı sacı küçük çocuğun hemen arkasına düştü. Saniye farkıyla kurtulan çocuk ne olduğunu anlamadan yoluna devam etti. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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