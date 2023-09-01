Okula yeni başlayacak çocukların ebeveynlerine uzmanlardan tavsiyeler

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Canan İnce Börekci, okula yeni başlayacak çocukların ebeveynlerine uyarılarda bulundu.

Okula yeni başlayacak çocukların ebeveynlerine uzmanlardan tavsiyeler

Editör: Erkavim Yıldırım

Canan İnce Börekci, okulun ilk gününün hem anne/babalar, hem de çocuklar açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

OKUL ALIŞVERİŞİ ÇOCUKLARLA BİRLİKTE YAPILMALI

Okul alışverişlerinin çocuklarla birlikte yapılmasını öneren Börekci, “Okul alışverişlerinin çocuklar ile birlikte yapılması, eşyalarının seçiminde fikirlerinin alınması, okul çantasının çocukla birlikte hazırlanması gibi hazırlık süreçlerine dahil edilmeleri de çocukların okul fikrine alışmalarına ve uyumlarına katkı sağlamaktadır. Okulun ilk günü hem anne/babalar, hem de çocuklar açısından önemli bir adımdır. Özellikle anne/babaların kendi kaygıları ile baş edebilmeleri, okulla alakalı olumlu ve güven verici tutumları çocuklarının bu sürece kolay adapte olmalarını sağlayacaktır” diye konuştu.

OKULA YENİ BAŞLAYAN ÇOCUKLARDA ADAPTASYON SÜRECİ NEDİR?

Yeni okul döneminin başladığı bu günler çocuklar için olduğu kadar aileler için de yeni bir yolculuğun başlangıcı. Okul seçimi, kırtasiye alışverişi, günlük rutinde değişiklikler derken bu süreç keyifli olduğu kadar endişe verici de olabiliyor. Kimi çocuk okul dönemini heyecan ve sabırsızlık içinde beklerken kimisi endişeli ve isteksiz. Özellikle de ilk defa okula başlayacak çocukların ailelerinin bu dönemde dikkatli adımlar atmaları gerekiyor.

Okula yeni başlayan çocuklarda sıklıkla okula karşı geliştirilen kaygı, korku ve isteksizlik görülür. İlk defa ailesinden ayrı zaman geçirecek, evinin güvenli ortamından çıkıp tanımadığı insanların olduğu bir ortama girecek bir çocuk için bu kaygılar bir yere kadar normaldir.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Bağırsak enfeksiyonu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Bağırsak enfeksiyonu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
İstanbul’da sessiz işgal afişleri asıldı: Ey işgalci, misafirlik vakti geçti memleketine dön Güncel
İstanbul’da sessiz işgal afişleri asıldı: Ey işgalci, misafirlik vakti geçti memleketine dön
Ümit Karan 'Biz gerizekalıydık' diyerek isyan etti Spor
Ümit Karan 'Biz gerizekalıydık' diyerek isyan etti
İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye ilginç teklif: Batshuayi'nin sözleşmesini uzatın Spor
İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye ilginç teklif: Batshuayi'nin sözleşmesini uzatın
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Yazın aylarında kirlenen suyun zararı ortaya çıktı Sağlık
Yazın aylarında kirlenen suyun zararı ortaya çıktı