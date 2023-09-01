Okula yeni başlayacak çocukların ebeveynlerine uzmanlardan tavsiyeler

Editör: Erkavim Yıldırım

Canan İnce Börekci, okulun ilk gününün hem anne/babalar, hem de çocuklar açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

OKUL ALIŞVERİŞİ ÇOCUKLARLA BİRLİKTE YAPILMALI

Okul alışverişlerinin çocuklarla birlikte yapılmasını öneren Börekci, “Okul alışverişlerinin çocuklar ile birlikte yapılması, eşyalarının seçiminde fikirlerinin alınması, okul çantasının çocukla birlikte hazırlanması gibi hazırlık süreçlerine dahil edilmeleri de çocukların okul fikrine alışmalarına ve uyumlarına katkı sağlamaktadır. Okulun ilk günü hem anne/babalar, hem de çocuklar açısından önemli bir adımdır. Özellikle anne/babaların kendi kaygıları ile baş edebilmeleri, okulla alakalı olumlu ve güven verici tutumları çocuklarının bu sürece kolay adapte olmalarını sağlayacaktır” diye konuştu.

OKULA YENİ BAŞLAYAN ÇOCUKLARDA ADAPTASYON SÜRECİ NEDİR?

Yeni okul döneminin başladığı bu günler çocuklar için olduğu kadar aileler için de yeni bir yolculuğun başlangıcı. Okul seçimi, kırtasiye alışverişi, günlük rutinde değişiklikler derken bu süreç keyifli olduğu kadar endişe verici de olabiliyor. Kimi çocuk okul dönemini heyecan ve sabırsızlık içinde beklerken kimisi endişeli ve isteksiz. Özellikle de ilk defa okula başlayacak çocukların ailelerinin bu dönemde dikkatli adımlar atmaları gerekiyor.

Okula yeni başlayan çocuklarda sıklıkla okula karşı geliştirilen kaygı, korku ve isteksizlik görülür. İlk defa ailesinden ayrı zaman geçirecek, evinin güvenli ortamından çıkıp tanımadığı insanların olduğu bir ortama girecek bir çocuk için bu kaygılar bir yere kadar normaldir.

