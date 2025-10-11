Yeni eğitim-öğretimin başlamasıyla birlikte çocuklar yeniden kalabalık sınıflarda, okul servislerinde ve toplu etkinliklerde bir araya geldi.

Uzmanlara göre bu duruma göre, özellikle sonbahar ve kış aylarında solunum yollarının hızla çoğalmasına zemin hazırlıyor.

Mevsim geçişlerinde zayıflama sisteminin zayıflaması, sıcaklık farklılıklarının artması mikropların daha kolay bulaşmasına neden oluyor.

Çocukların hijyeninin yetişkinlere göre daha hassas bir şekilde dikkat edilmesi gerekiyor. Çocuklarda nezle, kavrama, farenjit, bronşit, bademcik iltihabı ve kulak hastalıkları gibi hastalıklar çok sık görülüyor.

Uzmanlar, ebeveynleri hastalıklardan korunmak için en etkili yollarının başında doğru hijyenik önlemler almaları için uyarıyor.

Özellikle el hijyenine dikkat edilmesi, ellerin sık sık sabunla yıkanması, hapşırma veya öksürme sırasında mendil kullanılması ve mendiller veya dirsek için tercih edilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte düzenli ve düzenli beslenme, yeterli uyku ve açık havada vakit geçirme de sağlık sisteminin güçlü tutan faktörler arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre okul döneminde sık kullanılan kişisel ürünlerde yaygın olarak önemli rol oynayabiliyor.

Çanta, suluk, kalem kutusu, oyuncak gibi eşyaların düzenli olarak temizlenmesi, çocukların bu eşyalarını paylaşmaması gerekiyor.

Ayrıca sınıf ve ev ortamlarının gün içinde sık sık havalandırılması da virüslerin saklanmasını önlüyor.

Uzmanlar, kış aylarında insanların en sık yaptığı hatalardan birinin antibiyotiklerin bilinçsiz şekilde kullanılması olduğunu da hatırlatıyor.

Gereksiz antibiyotik kullanımı, çocuklarda antibiyotik direncine neden olarak ileride ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar ayrıca, çocuklarda hastalandığında hemen antibiyotik kullanmak yerine bol miktarda sıvı tüketmeleri, istirahat etmek gibi yöntemlerin de denenmesini gerektiğini hatırlatıyorlar.

Sonuç olarak, okulların açıldığı bu dönemdeki hastalardan korunmanın en etkili yolu, güçlü bir bağışıklık sistemi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, “Eller sık ​​sık yıkanmalı, çocuklar düzenli beslenmeli, yeterli uykuda uyumalı ve sınıflar mutlaka havalandırılmalıdır. Küçük ama etkili etkiler, büyük sağlık sorunlarının önüne geçilebilir” uyarısında bulunuyor.