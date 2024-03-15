Okullarda müfredat ve ders saatleri değişiyor. Bakan açıkladı

Kaynak: AA / İHA
Okullarda müfredat ve ders saatleri değişiyor. Bakan açıkladı
Milli Eğitim Bakanının yaptığı açıklamaya göre eğitim öğretimde her şey yine değişecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep’te katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tekin’in açıklamalarından çıkanlara göre, ders saatleri ve müfredat değişiyor.

Yusuf Tekin, "Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor." dedi.

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EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

Bakan Tekin müfredatla ilgili bazı tartışmaların yaşandığını belirterek şöyle dedi:

Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor.

Toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor. Yani çocuk başarısız oluyor. Çünkü yaşının pedagojik gerekliliğinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk başarısız...

Çocuk başarısız olduğu için otomatikman öğretmen de başarısız. O yüzden biz diyoruz ki hem çocuklarımıza fazla yüklenmeyelim, alabilecekleri şeyi verelim hem de öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gereken şeyleri en iyi koşullarda anlatabileceği zaman aralarını kendilerine tanımış olalım.

Dolayısıyla müfredat çalışmalarındaki seyreltmeyle ilgili hususun önemli gerekçelerinden bir tanesi de bu.

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