Okulun 'Aile Birliği'nde 'tanıdık' isimler. Atatürk’e büyük saygısızlık yapılmıştı

Bir lise öğrencisinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüntüler tepki çekti.

Marmara İmam Hatip Lisesi'nde çekildiği öne sürülen bir videoda lise öğrencisinin kitaptan kopardığı Atatürk fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü.

İstanbul Valiliği öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada “20.09.2023 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde bir şahsın Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediği görülmüş, şahısla ilgili kimlik tespiti yapılmıştır. Bahse konu eylemi gerçekleştiren A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır” denildi.

OKULUN 'AİLE BİRLİĞİ'NDE BİLAL ERDOĞAN VAR İDDİASI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; olayın yaşandığı öne sürülen Marmara İmam Hatip Lisesi'nin “Aile Birliği’nde” ise birçok tanıdık ismin bulunduğu öğrenildi.

Okulun internet sitesinde yer alan bilgilere göre ‘Okul Aile Birliği’nde şu isimler yer alıyor:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan

- Bezmialem Vakıf Üniversitesi SKS Daire Başkanı Hüseyin Emre Yüksel

- İktidara yakınlığıyla bilinen, yandaş Yeni Şafak’ın bağlı olduğu Albayrak Holding’in yöneticisi Mesut Albayrak

- AKP’ye yakın birçok vakfın yöneticisi olan Ahmet Buğa

- İstanbul Medeniyet Üniversitesi SKS Daire Başkanı İsmail Ramazanoğlu

- Sağlık Bakanlığı’nda genel müdür olan Mustafa Taşdemir

- Asrın yolsuzluğu olarak bilinen Deniz Feneri Derneği davasından hüküm giyen Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan

- Marmara Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi Mahmut Sami Kanbaş

- İş insanı Mustafa Şevket Ünlü

- İş insanı Ömer Akkuş

Öte yandan Marmara İmam Hatip Lisesi’nin sosyal medya hesaplarının da kapatıldığı görüldü.