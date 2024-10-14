Öldü sanılan kişi gasilhanede yıkanırken dirildi. İkinci dirilme vakası….

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın, öldü zannedilerek gasilhaneye götürüldü. Fakat burada kadının yaşadığı fark edildi. Yaşanan olay sonrası sağlık ekiplerine haber verilirken vatandaş, bölgeye intikal eden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da kanser tedavisi gören, öldü sanılarak morga kaldırılan ve tabuta konulan 86 yaşındaki Halit Bayşu’nun, musalla taşındayken ölmediği ortaya çıkmıştı.

Bayşu’nun ölmediğini fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verirken camiye sevk edilen ekipler, Bayşu’nun halen hayatta olduğunu tespit etti ve 86 yaşındaki vatandaş hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Bayşu, burada hayatını kaybetti.