Olta balıkçıları dikkat! Belediyeden açıklama geldi

Çanakkale Belediyesi, olta balıkçılığı yapan vatandaşlara uyarı niteliği taşıyan bir açıklama yayımladı.

KAYNAK: İHA
Olta balıkçıları dikkat! Belediyeden açıklama geldi

Çanakkale Belediyesi'nden olta balıkçılığı yapan vatandaşlarla ilgili açıklama geldi.

Belediye, olta balıkçılarının çöpe ve çevreye attığı misina ve iğnelerin ucundaki yiyeceği yemeye çalışan martılar, kediler ve köpeklerin midesine ya da vücuduna batarak, hayati tehlike oluşturduğu yönünde uyarıda bulundu.

Konu ile ilgili olarak Çanakkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Tüm olta balıkçılığı yapan kentlilerimizin dikkatine! Kentimizin sahil kesiminde, olta balıkçılarının çöpe ve çevreye attığı misina ve iğneler, ucundaki yiyeceği yemeye çalışan martılar, kediler ve köpeklerin midesine ya da vücuduna batarak hayati tehlike oluşturuyor. Özellikle de kanatlı hayvanlarda geri dönüşü olmayan hasara neden olabiliyor. Başka can dostlarımızın canının yanmaması için lütfen bu konuda daha hassas olalım!" ifadeleri kullanıldı.

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