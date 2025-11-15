Yeniçağ Yakın Plan

Gazeteci olmadığını söyleyen ve gazeteciliğe ilişkin de zaten tek bir sorumluluğu yerine getirmeyen, mesleğin kurallarını her fırsatta çiğneyen Rasim Ozan Kütahyalı yeni bir skandala imza attı.

Kütahyalı, Lider TV’deki programında, tutuklu İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’a yönelik “Murat Ongun ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam. Thodex’in sahibi çocuk öldü gitti. ‘Aaa Murat Ongun içeride kendini asmış’ derlerse şaşırmam” ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın ölüm tehdidi toplumun her kemsini ayağa kaldırdı. Muhalefetin yanı sıra AKP’li kalemler de Kütahyalı’ya tepki gösterdi. Bunlardan biri Ahmet Hakan’dı. Hakan, “Hadi bu sözlerin ahlaki düşüklüğünü, acımasızlığını, vicdansızlığını bir tarafa bırakalım. Bu sözler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya ve hazırladığı iddianameye indirilmiş çok ağır bir darbedir” diye yazdı.

Peki, bu sözleri medyada herhangi biri söyleseydi?

Gazeteciler Furkan Karabay, Fatih Altaylı ve Merdan Yanardağ meslek ilkelerine uygun, gazetecilik sınırları içinde halkı bilgilendirmeye çalışırken kendisini cezaevinde buldu.

Düşünün bir de bir gazetecinin ya da bir yazarın ekranda “hapisten cesedi çıkarsa şaşırmam” dediğini…

O halde, soru şu; Rasim Ozan Kütahyalı kime güveniyor?

KÜTAHYALI’NIN MEDYADAN SİLİNMESİ…

FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz operasyonları döneminde, FETÖ’cü hakimlerin ve savcıların yanından tehditler savuran Rasim Ozan Kütahyalı, Zekeriya Öz’ün de heykelini dikecekti.

Siyasi davaların ve operasyonların kullanışlı elemanı Kütahyalı, yeni bir dosya ile yine sahne aldı.

“ROK’un arkasında kim var” sorusuna yanıt ararken arşivi tarayınca kritik bir tarih çıkıyor; 19 Kasım 2017. O akşam Beyaz TV ekranında Kütahyalı “kusturmalı Boşnak s.” dedi ve Türkiye ayağa kalktı. Boşnaklar eylemler yaptı. İki gün sonra da Beyaz TV, Kütahyalı’yı kovdu. Aynı gün Sabah gazetesi de Kütahyalı’yı kovdu. Hem ekranlardan hem de gazetelerden silinmişti.

Bu eylemlerin başında ise Türkiye Boşnaklarının önemli temsilcilerinden MHP Milletvekili Saffet Sancaklı geliyordu. İki yıl sonra 2019 yılında Boşnaklara yönelik ahlaksız sözleri nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı 10 ay hapis cezasına çarptırıldığın MHP’li Saffet Sancaklı “Ömür boyu peşindeyim” demişti.

MEDYADAN SİLİNEN KÜTAHYALI NASIL DÖNDÜ

Ve gelelim ikinci kritik soruya; medyadan tamamiyle silinmiş olan Rasim Ozan Kütahyalı nasıl döndü?

2017 yılından 2020 yılına kadar medyada yer almadı.

2019 yılında Beyaz TV’ye hamle yapmıştı Rasim Ozan Kütahyalı ama Boşnaklar tepki gösterince bir kez daha kovuldu.

8 Şubat 2020 yılında ise Güneş gazetesinde köşe yazarı olarak ilk yazısı yayınlandı.

2020 yılında Güneş gazetesini de içinde barındıran Türk Medya grubunun Hasan Yeşildağ’dı.

Hani şu, Tayyip Erdoğan 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi’ne girerken onu korumak için çek-senet suçu işleyip torpille kendisini aynı cezaevine aldıran Hasan Yeşildağ.

Hani şu, gençliğinde MHP’de yetişen Hasan Yeşildağ.

Rasim Ozan Kütahyalı, Güneş gazetesinde yazmaya başladıktan iki ay sonra sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Sayın Bahçeli ile bugün yaptığımız telefon konuşması hakikaten beni çok etkiledi. Devlet Bey’in babacan üslubu ve beni ekranlarda görmeyi özlediğini söylemesi beni çok duygulandırdı. Çok mutlu oldum. Sağolsun, varolsun.”

MHP’li Saffet Sancaklı’nın başını çektiği eylemlerle hapse mahkum edilip medyadan silinen Rasim Ozan Kütahyalı için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli devreye girmişti.

MHP lideri Bahçeli, Kütahyalı’yı ekranda görmek istediğini söylemesinden 4 ay sonra da ROK yeniden Beyaz TV’ye kovulmamak üzere geri döndü.

BAHÇELİ: İÇİMİZE KADAR YUVALANMIŞ ŞEYTAN!

Rasim Ozan Kütahyalı medyadan silindikten sonra onun geri dönmesini sağlayan MHP lideri Bahçeli aslında o günden sonra da meyvesini topladı.

Kütahyalı her ağzını açtığında Bahçeli’ye ve MHP’ye övgüler düzüyordu.

Ve fakat, bahsettiğimiz kişi ROK, hiç durur mu?

Ahlaksız sözleriyle, tehditleriyle, operasyoncuların sözcülüğüyle bilinen Rasim Ozan Kütahyalı yaptı yine yapacağını…

Kütahyalı, CHP’nin kurultayının iptal edilip CHP’ye kayyum atanacağını söyledi. Gözaltına alındı, hakkında soruşturma başlatıldı.

ROK’un bu sözleri MHP lideri Bahçeli’yi çok kızdırdı ve dikkat çeken şu ifadeyi kullandı:

“CHP’ye kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlardı.”

Bahçeli bu açıklamasıyla MHP ile Rasim Ozan Kütahyalı’nın ilişkisine işaret ediyordu.

İPUÇLARININ GÖSTERDİĞİ İSTİKAMET…

Ölüm tehdidi yapan Rasim Ozan Kütahyalı’nın kime güvenerek bu sözleri söylediği herkes için merka konusuydu.

İpuçlarını toplanmamın en kritik noktası medyadan silindiği tarihten bugüne nasıl geldiğiydi. Yani, ona kim “can suyu” vermişti?

İpuçlarını incelediğimizde, Rasim Ozan Kütahyalı’nın yolunu aydınlatanlar işte böyle…