Ölümcül bakteri bulundu tek tek toplatılıyor. Balık sevenler ağzına sürmesin

Balık konusunda markalaşmış ünlü bir firmanın bir ürününde tespit edilen bakteri nedeni ile şirkette acil durum kararları alındı.

Şirket Türkiye’de de satılan ürünlerini tüm satış noktalarından toplamaya başladı. Ürünleri topla kararı tüm dünyada uygulanmaya başladı.

Aktarılan bilgilere göre Marquart şirketine ait çeşitli şarküterde ve marketlerde 100 gramlık paketler halinde satışa sunulan Graved Somon balıklarında insan sağlığı için zararlı olan listeriya bakterisi bulundu.

Şirketten konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede geri çağrılan ürünün kesinlikle tüketilmemesi söylendi. Müşterilerden satın aldıkları ürünleri iade etmesi istenirken satın alma ücretlerinin herhangi bir kasa fişi talep edilmeden geri alabilecekleri vurgulandı.

LİSTERİYA NEDİR?

Listeriozis, Listeria monocytogenes bakterisiyle kirlenmiş gıdaların tüketilmesiyle ortaya çıkan ve ölümcül olabilen bir bakteri türü. Hatta Lesteriya bakterisi ile yarattığı enfeksiyonlar nedeni ile ciddi şekilde mücadele ediliyor.

Her yıl bu bakteriye maruz kalan 300'e yakın kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.