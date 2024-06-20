Ölümcül bakteri bulundu tek tek toplatılıyor. Balık sevenler ağzına sürmesin

Kaynak: Haber Merkezi
Ölümcül bakteri bulundu tek tek toplatılıyor. Balık sevenler ağzına sürmesin

Son dönemlerin gözde besinleri arasında yer alan ünlü bir markaya ait balık ürününü acil olarak tek tek toplatılıyor.

Balık konusunda markalaşmış ünlü bir firmanın bir ürününde tespit edilen bakteri nedeni ile şirkette acil durum kararları alındı.

Şirket Türkiye’de de satılan ürünlerini tüm satış noktalarından toplamaya başladı. Ürünleri topla kararı tüm dünyada uygulanmaya başladı.

Aktarılan bilgilere göre Marquart şirketine ait çeşitli şarküterde ve marketlerde 100 gramlık paketler halinde satışa sunulan Graved Somon balıklarında insan sağlığı için zararlı olan listeriya bakterisi bulundu.

somon.webp

Şirketten konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede geri çağrılan ürünün kesinlikle tüketilmemesi söylendi. Müşterilerden satın aldıkları ürünleri iade etmesi istenirken satın alma ücretlerinin herhangi bir kasa fişi talep edilmeden geri alabilecekleri vurgulandı.

LİSTERİYA NEDİR?

Listeriozis, Listeria monocytogenes bakterisiyle kirlenmiş gıdaların tüketilmesiyle ortaya çıkan ve ölümcül olabilen bir bakteri türü. Hatta Lesteriya bakterisi ile yarattığı enfeksiyonlar nedeni ile ciddi şekilde mücadele ediliyor.

Her yıl bu bakteriye maruz kalan 300'e yakın kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

İlgili Haberler
1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu. Bankaların mevduat oranları değişti
Yurt dışı çıkış harcı 3 bin lira mı oldu. Önceden pul almak da kar etmeyecek
Ülker Grubu'nun büyük bir şirketi satıldı. Yıldız Holding yüzde 93'üne sahipti
Kolay kolay konuşmayan Koç Grubu'nun ağır ismi Ömer Koç konuştu
Gelmeyin... Gelmeyin... Biz burada iyiyiz gelmeyin… Tatilcilerin dönüş çilesi başladı
Ücretsiz halk plajında dönen dolaplar ortaya çıktı. Gidenin ağzı açık kaldı
Son Haberler
Aydın-İzmir otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Yerel Haberler
Aydın-İzmir otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Arda Güler'e hücum ettiler. Bombası patladı Spor
Arda Güler'e hücum ettiler. Bombası patladı
Beytüşşebap operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Beytüşşebap operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Gaziantep’te gölete giren 2 gençten biri kurtarıldı, diğeri aranıyor Yerel Haberler
Gaziantep’te gölete giren 2 gençten biri kurtarıldı, diğeri aranıyor
Burnu kırılan Mbappe'nin son hali ortaya çıktı Spor
Burnu kırılan Mbappe'nin son hali ortaya çıktı
Çatalzeytin’de balkondan düşen kadın ağır yaralandı Yerel Haberler
Çatalzeytin’de balkondan düşen kadın ağır yaralandı
Ordu’da 2 ayı kiraz ağacına tırmandı Yerel Haberler
Ordu’da 2 ayı kiraz ağacına tırmandı