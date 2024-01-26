Ölümcül sonuçları ortaya çıktı. Çocuklarda bu ağrıya dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Burak Tuna, travmatik ağrıların çoğunun 3-4 haftada geçtiğini, ancak bazen kemik kanserinin bir belirtisi olabileceğini söyledi.

Burak Tuna, “Kemik veya eklem ağrısı uzun sürerse, hızlı büyüyen bir kanser olasılığı göz ardı edilmemelidir. Bu yüzden, kemik ağrısı 3-4 haftadan fazla sürerse, doktora başvurmak gerekir” dedi.

Op. Dr. Tuna, kemik kanserinin farklı nedenlerle kemikteki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluştuğunu belirtti.

“KEMİK KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?”

Op. Dr. Tuna, kemik kanserinin belirtilerini şöyle anlattı:

“Kemik ağrısı, ağrılı bölgede şişme ve duyarlılık, zayıflayan kemikten kaynaklanan ani kırıklar, yorgunluk, istemsiz kilo verme.”

“KEMİK KANSERİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?”

Op. Dr. Tuna, kemik kanserinin türlerine ve yaş gruplarına göre değiştiğini söyleyerek şunları belirtti:

“Osteosarkom, en yaygın kemik kanseri türüdür. Bu kanserde, hücreler kemik dokusu oluşturur. Osteosarkom genellikle çocuk ve genç erişkinlerde kol ve bacak kemiklerini etkiler. Nadiren, osteosarkomlar kemik dışında da gelişebilir (ekstraskeletal osteosarkomlar). Kondrosarkom, ikinci en sık rastlanan kemik kanseri türüdür. Bu kanserde, hücreler kıkırdak dokusu oluşturur. Kondrosarkom daha çok orta yaşlı ve yaşlı erişkinlerde leğen kemiği, bacaklar veya kolları etkiler. Ewing sarkomu ise, çocuk ve genç erişkinlerde daha sık görülen bir kemik kanseri türüdür. Ewing sarkomu leğen kemiği (pelvis), bacaklar veya kolları tutar.”

Kemik kanserinin ne kadar nadir olduğunu belirten Op. Dr. Tuna, “Kemik kanseri tüm kanser vakalarının yüzde 1'inden daha azını oluşturur. Kanserli kemik tümörlerinden çok daha sık görülen kanserli olmayan kemik tümörleri vardır” dedi.

“YUMUŞAK DOKU YARALANMALARI 3-4 HAFTADA İYİLEŞİR”

Çocuklarda ve genç yetişkinlerde uzun süren kemik ağrılarının nedenlerini anlatan Op. Dr. Tuna, “Çocuklarda ve genç yetişkinlerde travma sonucu oluşan ağrılar genellikle en fazla 3-4 haftada iyileşir. Kemik veya eklem ağrıları uzun sürüyorsa, düşük de olsa kanser ihtimali vardır. Kemik ağrılarının nedeni, çevre dokuya baskı yapan hızlı büyüyen kanserdir. Bu tür kanserler uzun kemiklerde meydana geldiğinde, özellikle eklem yakınında olduklarında karıştırılabilir” diye konuştu.

“BELİRTİLER FARK EDİLİRSE DOKTORA GİDİLMELİ”

Ebeveynlerin nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve hangi belirtilerle doktora başvurmaları gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Tuna, “Çocuklar bir travma veya çarpma yaşamadıysa ve aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçı varsa, kesinlikle doktora gitmelidir” şeklinde uyardı.

Op. Dr. Tuna, doktora gitmeyi gerektiren belirtileri şöyle saydı:

“Kemiğin etkilenen bölgesinde şişme. Kemikte sertlik veya ağrı. Hareketle ilgili zorluklar. Nedeni belli olmayan kilo kaybı. Kırılan bir kemik. Etkilenen bölgede uyuşma. Yorgunluk.”

“YAŞAM SÜRESİ KANSERİN TÜRÜNE VE YERİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİR”

Kemik kanserinin yayılma riski ve ölüm oranı hakkında bilgi veren Op. Dr. Tuna, “Yaşam süresi kanserin türüne ve evresine göre farklılık gösterir. Kondrosarkomda erken evrede 5 yıllık yaşam süresi yüzde 91 iken, ileri evrede yani metastaz yaptığında bu oran yüzde 23’e düşer. Çocuklarda görülen Ewing sarkomunda, erken evrede lokalize olan kanserde 5 yıllık yaşam süresi yüzde 82 iken, ileri evrede metastaz yapan kanserde yüzde 39’a iner. En sık rastlanan Osteosarkomda ise lokalize olan kanserde 5 yıllık yaşam süresi yüzde 77 iken, ileri evrede metastaz yapan kanserde yüzde 26’ya iner.” dedi.

“UZUN KEMİKLERİ SIKLIKLA ETKİLER”

Kemik kanserinin hangi kemikleri etkileyebileceğini söyleyen Op. Dr. Tuna, “Kemik kanseri herhangi bir kemikte ortaya çıkabilir, ancak en sık olarak kalça kemiğini veya kol ve bacaklardaki uzun kemikleri etkiler. Osteosarkom, Ewing Sarkomu ve kondrosarkom tehlikeli türler arasındadır” dedi.

“TEDAVİ SEÇENEKLERİ”

Tedavi yöntemlerine değinen Op. Dr. Tuna, “Kemik kanserinin tedavisi, kanserin nerede olduğu, ne kadar saldırgan olduğu ve yayılıp yayılmadığına bağlıdır. Kemik kanserini tedavi etmek için farklı yaklaşımlar vardır. Bunlar cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve hedefe yönelik tedavidir” diye açıkladı.

“ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR”

Erken teşhisin önemini belirten Op. Dr. Tuna, “Kemik kanserlerinde de diğer kanserlerde olduğu gibi erken teşhis hayat kurtarır. 5 yıllık yaşam süresi oranlarına bakıldığında, erken teşhis ve tedavinin ne kadar önemli olduğu görülmektedir” dedi.