Omuz çıkığıyla ilgili uzmanından korkutan açıklama

Kaynak: DHA
Omuz çıkığıyla ilgili uzmanından korkutan açıklama
Uzmanı, “tedavi edilmeyen omuz çıkığı tekrarlayabiliyor” diyerek uyarılarda bulundu.

Omuz çıkığı, omuz ekleminin yerinden çıkması durumudur. Bu durum, gençlerde daha sık görülür ve tekrar etme ihtimali yüksektir.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Burak Çağrı Aksu, “20 yaşın altındaki gençler, omuz çıkığı geçirmişlerse, omuzlarının yeniden çıkma riski yüzde 90'dır. Bu nedenle, bu yaş grubu dikkatli olmalıdır. 30 yaşından sonra ise, omuz çıkığının tekrar etme olasılığı azalır” dedi.

Omuz çıkığı, ortopedik bir acil durumdur.

Dr. Öğr. Ü. Aksu, “Omuz çıkığı, düşme, spor yapma, epilepsi krizi gibi nedenlerle bilincini kaybeden hastalarda her yaşta olabilir. Omuz çıktığında, ilk yapılması gereken, omuz eklemini yerine yerleştirmektir. Sonra da, hastanın tıbbi tedaviye alınması gerekir. Aksi takdirde, omuz çıkığı tekrarlayabilir” diye açıkladı.

Dr. Öğr. Ü. Aksu, omuz çıkığının en belirgin belirtisinin çok şiddetli ağrı olduğunu söyledi.

Aksu, bazı hastalarda kol ve elde uyuşma veya karıncalanma hissi olabileceğini ancak ağrının çok net olduğunu belirtti.

Dr. Öğr. Ü. Aksu, omuz çıkığı olan hastaların şunları yapması gerektiğini vurguladı:

“Omuz çıktığında, hasta hemen acile gitmelidir. Hasta, omuzlarını karşılaştırdığında, omuzunun şeklinin değiştiğini ve ekleminin yerinde olmadığını görebilir. Ayrıca, kolunu oynatmakta zorlanır. Omuz çıkığının tedavisinde, ilk adım, omuz eklemini yerine koymaktır. Bu işlem, acilde, anestezi veya sakinleştirici ilaç verilerek yapılabilir.”

İlgili Haberler
Omuz çıkıkları neden çok önemsenmeli
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu ? Son seçim anketi açıklandı Gündem
Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu ? Son seçim anketi açıklandı
Kasa hırsızlarının mangal keyfine polis baskını. Etler yarım kaldı Gündem
Kasa hırsızlarının mangal keyfine polis baskını. Etler yarım kaldı
İsrail'in sebze ve meyvesi Türkiye'den gidiyor Ekonomi
İsrail'in sebze ve meyvesi Türkiye'den gidiyor
Putin ABD'yi kızdırdı Dünya
Putin ABD'yi kızdırdı
Bülent Uygun: Akıl değil para verin Spor
Bülent Uygun: Akıl değil para verin
Polat çiftine bir kötü haber daha. Doğum gününde ev basıp küfür etmişti Gündem
Polat çiftine bir kötü haber daha. Doğum gününde ev basıp küfür etmişti