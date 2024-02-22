Omuz çıkığıyla ilgili uzmanından korkutan açıklama

Omuz çıkığı, omuz ekleminin yerinden çıkması durumudur. Bu durum, gençlerde daha sık görülür ve tekrar etme ihtimali yüksektir.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Burak Çağrı Aksu, “20 yaşın altındaki gençler, omuz çıkığı geçirmişlerse, omuzlarının yeniden çıkma riski yüzde 90'dır. Bu nedenle, bu yaş grubu dikkatli olmalıdır. 30 yaşından sonra ise, omuz çıkığının tekrar etme olasılığı azalır” dedi.

Omuz çıkığı, ortopedik bir acil durumdur.

Dr. Öğr. Ü. Aksu, “Omuz çıkığı, düşme, spor yapma, epilepsi krizi gibi nedenlerle bilincini kaybeden hastalarda her yaşta olabilir. Omuz çıktığında, ilk yapılması gereken, omuz eklemini yerine yerleştirmektir. Sonra da, hastanın tıbbi tedaviye alınması gerekir. Aksi takdirde, omuz çıkığı tekrarlayabilir” diye açıkladı.

Dr. Öğr. Ü. Aksu, omuz çıkığının en belirgin belirtisinin çok şiddetli ağrı olduğunu söyledi.

Aksu, bazı hastalarda kol ve elde uyuşma veya karıncalanma hissi olabileceğini ancak ağrının çok net olduğunu belirtti.

Dr. Öğr. Ü. Aksu, omuz çıkığı olan hastaların şunları yapması gerektiğini vurguladı:

“Omuz çıktığında, hasta hemen acile gitmelidir. Hasta, omuzlarını karşılaştırdığında, omuzunun şeklinin değiştiğini ve ekleminin yerinde olmadığını görebilir. Ayrıca, kolunu oynatmakta zorlanır. Omuz çıkığının tedavisinde, ilk adım, omuz eklemini yerine koymaktır. Bu işlem, acilde, anestezi veya sakinleştirici ilaç verilerek yapılabilir.”