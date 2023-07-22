Editör: Fatma Demirkaya

Son 2 sezondur Bursaspor Basketbol forması giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Onuralp Bitim NBA’e transfer oluyor.

CHİCAGO BULLS İLE ANLAŞILDI

ESPN’in haberine göre, Onuralp Bitim NBA takımlarından Chicago Bulls ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu sözleşmesi gereğince normal sezonda en fazla 50 maça çıkabilecek ve yıllık 559.782 Dolar elde edecek.

5. TÜRK OLACAK

Onualp Bitim bu transfer ile birlikte, Alperen Şengün (Houston Rockets) Cedi Osman (San Antonio Spurs) Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers) Ömer Faruk Yurtseven’den (Utah Jazz) sonra şuan da NBA’de forma giyen 5. Türk konumunda yer alacak