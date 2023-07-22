Onuralp Bitim NBA'e transfer oluyor

Bursaspor'un yıldız basketbolcusu Onuralp Bitim NBA takımlarından Chicago Bulls ile anlaşmaya vardı.

Onuralp Bitim NBA'e transfer oluyor

Editör: Fatma Demirkaya

Son 2 sezondur Bursaspor Basketbol forması giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Onuralp Bitim NBA’e transfer oluyor.

CHİCAGO BULLS İLE ANLAŞILDI
ESPN’in haberine göre, Onuralp Bitim NBA takımlarından Chicago Bulls ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu sözleşmesi gereğince normal sezonda en fazla 50 maça çıkabilecek ve yıllık 559.782 Dolar elde edecek.

5. TÜRK OLACAK
Onualp Bitim bu transfer ile birlikte, Alperen Şengün (Houston Rockets) Cedi Osman (San Antonio Spurs) Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers) Ömer Faruk Yurtseven’den (Utah Jazz) sonra şuan da NBA’de forma giyen 5. Türk konumunda yer alacak

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