Ordu'da hortum. 5 dakika sürdü, herkes cep telefonlara sarıldı

Yağışlı havanın etkili olduğu Gülyalı ilçesinde, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarındaki denizde hortum oluştu. 5 dakika süren hortum, daha sonra kayboldu. Tedirginlik yaratan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarındaki denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Yağışlı havanın etkili olduğu Gülyalı ilçesinde, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarındaki denizde hortum oluştu. 5 dakika süren hortum, daha sonra kayboldu. Tedirginlik yaratan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.