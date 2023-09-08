Ordu'da hortum. 5 dakika sürdü, herkes cep telefonlara sarıldı

Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarındaki denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

KAYNAK: DHA
Ordu'da hortum. 5 dakika sürdü, herkes cep telefonlara sarıldı

Yağışlı havanın etkili olduğu Gülyalı ilçesinde, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarındaki denizde hortum oluştu. 5 dakika süren hortum, daha sonra kayboldu. Tedirginlik yaratan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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