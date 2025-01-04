Ordu'da kayıp ihbarı yapılan 2 kız çocuğu bulundu

Ali Yazan /Ordu

Ordu'da haklarında kayıp ihbarı yapılan 2 kız çocuğu polis ekiplerince bulundu. Kızlar, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü

Ordu İl Emniyet Müdürlüğünce Edinilen bilgilere göre 31 Aralık’ta evlerinden çıkarak o günden itibaren haber alınamayan Y.S. (15) ve S.C. (15 ) hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Kayıp müracaatının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Kayıp Çocuklar 02.Ocak .2025 günü Altınordu İlçesi Subaşı Mahallesi'nde polis ekiplerince bulunduktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.