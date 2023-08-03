Orduda komuta kademesinin belirleneceği YAŞ toplantısı başladı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

KAYNAK: AA
Orduda komuta kademesinin belirleneceği YAŞ toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılıyor.

GENELKURMAY BAŞKANI BELİRLENECEK

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim.

Güler'in bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti.

Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.

Yüksek Askeri Şura'da, yeni kuvvet komutanlarına veya mevcut komutanların görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına da karar verilecek. Bir üst rütbeye çıkacak olan general ve albayların isimeri de belirlenecek.

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