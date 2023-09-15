Ordu'da köy sakinleri sokağa döküldü

Ordu’nun Gölköy ilçesinde yaşayan Kozören Mahallesi sakinleri, köy yollarının yapılmaması nedeniyle eylem düzenledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ordu'da köy sakinleri sokağa döküldü

Ali Yazan - Ordu / YENİÇAĞ

Eylemciler, belediyelere verdikleri dilekçelere rağmen yollarının yapılacağına dair söz alamadıklarını belirterek, ayrımcılığa uğradıklarını iddia etti.

Köy yolları delik deşik

Kozören Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği tarafından organize edilen eylemde, mahalle sakinleri yeni hastane binasının önünden başlayarak ilçe merkezine yürüdü. Eylemciler, yolların yapılmasını talep eden dövizler taşıyarak “Yol İstiyoruz Toz Yutmaktan Bıktık” gibi sloganlar attı. Dernek Başkanı Şenol Akkök, köy yollarının aşırı derecede bozulduğunu ve birçok araç sahibinin bozuk yollardan dolayı araçlarını çekici ile tamirhanelere çekmek zorunda kaldığını söyledi.

Alevi-Türkmen köyü olarak ötekileştirildiklerini savundu

Akkök, Gölköy’ün tek Alevi-Türkmen köyü olan Kozören Mahallesi’nin görmezden gelindiğini ve ötekileştirildiğini savundu. Akkök, “Devletimizin, şuan ki hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın alevi açılımı hamlelerini takdirle karşıladığımızı bu dönemde maalesef yerel yönetimlerden aynı hoşgörüyü aynı eşitliği görememekteyiz” dedi. Akkök, ilçeye ekonomik katkı sağlayan bir köy olduklarını da vurgulayarak, “Başkasının hizmetini değil sadece ve sadece köyümüze asfalt hizmetini istiyoruz” diye konuştu.

Yol medeniyettir

Akkök, “Yol medeniyettir, yol geleceğe açılan bir kapıdır, yol geçmişten geleceğe bir köprüdür” diyerek köy yollarının en kısa zamanda yapılmasını talep ettiklerini söyleyerek, “İnsanların etnik kimliğine bakılmaksızın adaletle ötekileştirmeden hizmet veren bir anlayış beklemekte ve köy yollarımızın bir an önce asfalt yapılmasını talep etmekteyiz” dedi.

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