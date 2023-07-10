Ordu'da sağanak nedeniyle mahsur kalan 47 kişi tahliye edildi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür süren sağanak nedeniyle mahsur kalan 47 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

Ordu'da sağanak nedeniyle mahsur kalan 47 kişi tahliye edildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Sonel, Ordu'ya, Karadeniz'e ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda devletin bütün imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti. "AFAD'dan arkadaşlarımızın kahramanca mücadelesiyle 3 vatandaşımızı, bunlardan biri 15 yaşındaki gencimizi sel sularından kurtardık. Allah'a şükür can kaybımız yok." diyen Sonel, Ordu'da 351 iş yeri, 32 konut, 35 aracın sel ve heyelandan etkilendiğini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Hasar tespit komisyonlarımızı ilk gün itibarıyla kurmuş olduk ve esnaflarımız ile iş yerleri dolaşıldı. Zararları tespit edildi. Devletimiz güçlü, devletimizin şefkatini ve sıcaklığını vatandaşlarımıza göstermeye gayret ediyoruz. Yağışların olduğu ilk günden itibaren tüm ekiplerimizle beraber sahadayız. Ordu-Samsun Karayolu Altınordu geçişinde sahil yolunda heyelandan dolayı çok ciddi bir tehlike vardı, kapanmıştı. Karayolları teşkilatımız çok güzel bir çalışma ile orayı açtı. Ordu-Giresun sahil yolumuz Gülyalı geçişinde de heyelan vardı. Orada da arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptı. Oradaki hattımız da açık."

Heyelan sonucu Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun kapalı olduğunu belirten Sonel, "Gölköy ilçesi üzerinden trafiği sağlıyoruz. Ancak işimizi iyi yapmak zorundayız. Arkadaşlarımızla birlikte yolun açılması için uğraşıyoruz. Büyük bir felaket yaşadık, her köprü başına iş makineleri yerleştirdik, ağaç kütüklerini kaldırmak için. Selin ve heyelanın verdiği zararları en aza indirmek için hep birlikte çalışıyoruz." dedi.

Sonel, yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Ordu'da Altınordu ilçesinde 3 evde 12 kişi, Fatsa ilçesinde 10 evde 35 kişi olmak üzere toplam 47 kişi riskli bölgelerden AFAD ekiplerimizce güvenli yerlere taşındı. Riskli evleri boşaltıyoruz ki Allah korusun bir sorun olmasın." ifadelerini kullandı.

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