Ordu'da sahte para, kaçak tütün ve silah ele geçirildi

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Ekipler yaptıkları aramada 610 adet 100 TL (61.000 TL) ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında TCK 197 sayılı kanuna muhalefetten adli tahkikat yapılmış olup, şüpheli kişi çıkarılmış olduğu Mahkeme tarafından

Tutuklanmıştır.

KAÇAK SİGARA YAKALANDI

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan Risk Analizi çalışmaları neticesinde yapılan çalışmalarda durdurulan bir araçta ve Altınordu ilçesinde 1 işyerinde yapılan aramalarda;

- 240 paket kaçak sigara

- 144.400 adet bandrolsüz boş makaron,

- 9200 adet içi tütün doldurulmuş makaron,

- 2 şişe (70 lik) viski,

- 60 adet sıvı nargile tütünü,

- 5 kg açık kıyılmış tütün ele geçirilmiş,

2 şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli tahkikat yapılmıştır.

KAÇAK SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Ünye KOM Büro Amirliği görevlilerince yapılan Risk Analizi çalışmaları neticesinde bir şüpheli şahıstan;

- 1 adet ruhsatsız tabanca

- 2 adet fişek ele geçirilmiştir.

Şahıs hakkında 6136 SKM suçundan adli tahkikat yapılmıştır.

Kumru ilçesinde ise, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Kumru İlçe Emniyet Amirliği ile müşterek olarak Cep Telefonu ve Emtia Kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 4 işyerinde yapılan aramalarda;

KAÇAK TELEFON YAKALANDI

-106 adet klonlanmış cep telefonu

- 57 adet emtia ele geçirilmiştir.

Yapılan Risk Analiz çalışmaları neticesinde Ordu merkezde U1 Uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada;

- 1.212 kg kaçak tütün ele geçirilmiştir.

2 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli tahkikat yapılmıştır

Ekipler yaptıkları aramada 610 adet 100 TL (61.000 TL) ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında TCK 197 sayılı kanuna muhalefetten adli tahkikat yapılmış olup, şüpheli kişi çıkarılmış olduğu Mahkeme tarafından

Tutuklanmıştır.