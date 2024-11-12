Orgeneral Gürak 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda incelemede

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Gürak'ın 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

Denetimlerde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da hazır bulundu.

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