Orgeneral Gürak 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda incelemede

Düzenleme: Kaynak: AA
Orgeneral Gürak 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda incelemede

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Gürak'ın 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

Denetimlerde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da hazır bulundu.

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