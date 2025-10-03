Orkun Özeller ünlüler koğuşuna alındı!

Kaynak: Haber Merkezi
Orkun Özeller ünlüler koğuşuna alındı!

Tutuklu kahraman Albay Orkun Özeller, sessiz sedasız dün sabah 06.00 sıralarında Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne nakledildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik eleştirileri yüzünden gözaltına alınan paşa torunu emekli kahraman Albay Orkun Özeller, 17 Eylül günü sevk edildiği gün tutuklanmıştı. Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Özeller'in dün sabah 06.00 sıralarında Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne nakledildiğini paylaştı.

SEVK YERİ BELİRTİLMEMİŞ

Süreçten habersiz olduklarını aktaran, Kozan, “Orkun Özeller, Silivri'de. Dün sabah 06:00 sıralarında nakil için Ordu Cezaevinden çıkarılmış olmasına rağmen ne yakınlarına ne de vekili olarak bize bilgi verilmemiştir. Öğleden önce bir meslektaşımızın ziyareti üzerine Ordu Cezaevinde bulunmadığı anlaşılmış, Cezaevi idaresine sorulduğunda sevk edilmekte olduğu, güvenlik sebebiyle (!) götürüleceği yerin bilgisinin paylaşılamayacağı söylenmiştir” dedi.

264842.jpeg

'MEŞHURLAR KOĞUŞU'NA ALINDI

Araştırmalar neticesinde Özeller’in Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 5 nolu L tipi cezaevine nakledildiğini öğrendiklerini söyleyen Kozan, “Ancak görüşe geldiğimizde burada da olmadığı anlaşılmış ve infaz memurlarınca 'meşhurlar koğuşu', 'küçük meclis' gibi isimlerle anılan 9 nolu L tipi cezaevinde bulunduğu tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

TUVALET VE YEMEK MOLASINA BİLE İZİN VERİLMEDİ

6 saat boyunca görevliler için durulmasına rağmen kendisine tuvalet ihtiyacı için izin verilmediğini iddia eden Kozan, “yemek molasında bir bardak çay talebine rağmen vermediklerini, kendisini götüren 6 kişilik ekipten 5 kişinin dayanamayıp muhalefet de etseler ekip başının bu yöndeki talimatlarına uyduklarını dile getirmiştir” şeklinde aktardı.

