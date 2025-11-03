MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘hakaret’le, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanan albay Orkun Özeller, ki yıl üç aydan altı yıl altı aya kadar hapis cezası talep edildi. 12 Kasım’da Özeller, hakim karşısına çıkacak.

ÖZELLER’DEN DUYGUSAL MESAJ

Özeller X hesabı üzerinden eşi Ezgi Özeller'in doğum gününü duygusal bir mesaj ile kutladı. “Tek başına ağlayabiliyorsun ama tek başına gülemiyorsun…” notuyla paylaşan Özeller, “Bugün hayat arkadaşım, sevgili eşim Ezgi’nin doğum günü birlikte güleceğimiz günlere kavuşmak dileğiyle” dedi.

ORKUN ÖZELLER ÜNLÜLER KOĞUŞUNA ALINMIŞTI

Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Özeller'in Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne nakledildiğini paylaşmıştı. Kozan, “Ancak görüşe geldiğimizde burada da olmadığı anlaşılmış ve infaz memurlarınca 'meşhurlar koğuşu', 'küçük meclis' gibi isimlerle anılan 9 nolu L tipi cezaevinde bulunduğu tespit edilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Sosyal medya üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirmesinin ardından emekli Albay Orkun Özeller hakkında Bahçeli'nin avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Gözaltı kararı sonrası Özeller, Ordu’da adliyeye giderek bizzat teslim oldu. Tutuklanan Özelller’in avukatı ise müvekkilinin bu süreçte çok sayıda tehdit ve hakarete maruz kaldığını ancak bu şikayetleri hakkında işlem yapılmadığını da belirtmişti.

Özeller ise ifadesinde 28 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) terörle mücadele ettiğini, kucağında askerlerin şehit olduğunun altını çizerken, tepkisinin terör örgütü lideri Öcalan'ın meşru bir siyasi aktör gibi gösterilme çabasına yönelik olduğunu vurgulamıştı.

Tutuklu emekli albay Orkun Özeller hakkında iddianame hazırlanmıştı. Özeller’e iki yıl üç aydan altı yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor. 12 Kasım’da Özeller, hakim karşısına çıkacak.