İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürece yönelik paylaşımlarını eleştirdikten sonra tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller hakkında “Kamu görevlisine görevinden dolayı sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

Orkun Özeller'in avukatı Doğukan Kozan konuyla ilgili ilk kez Yeniçağ'a konuştu.

ORKUN ÖZELLER HAPİSTEN ÇIKACAĞINA İNANIYOR MU?

Kozan, Özeller'in hapisteki motivasyonunun yüksek olduğunu ifade ederek, eski bir asker, emekli bir borda bereli olduğunu hatırlattı. Özeller'in çok daha çetin koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Kozan, ceza evi koşullarının onu çık sıkmadığını belirtti.

Orkun Özeller'in eşi ve çocukları olduğunun altını çizen Kozan 'Motivasyonu yüksek ama onları özlüyor' dedi.

ORKUN ÖZELLER: BİR ADIM GERİ ADIM ATMAM

Özeller'in "Terörsüz Türkiye" sürecinin memlekete zarar vereceğini düşündüğünden dolayı eleştirilerinin arkasında durduğunu vurgulayan Kozan, Özeller'in 'bir adım geriye adım atmam' dediğini aktardı.

"DÜNDEN BUGÜNE NE DEĞİŞTİ DE..."

Özeller'in kamuoyuna kendisini kahraman olarak görenler için 'dünden bugüne ne değişti de böyle bir sonuca geldik?' diye sorduğunu aktaran Kozan, emekli albayın 'değişen taraf ben değilim' dediğini vurguladı.

"TEK KİŞİLİK HÜCREDE KALIYOR ÇÜNKÜ.."

Kozan, Özeller'in Silivri 9 nolu cezaevinde, tek kişilik hücrede kaldığını belirterek vaktinin sabah spor yaparak ve avukatlarla görüşecek dışarıdaki gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

Avukat Kozan, Özeller'in tek kişilik hücrede kalma nedeni, cezaevinde terör şüphelilerin de olması sebebiyle "güvenlik gerekçesi" olarak açıkladı.

BASINI ELEŞTİRDİ

Öte yandan Kozan, Cumhuriyet savcılığının iddianamelerde "şu kadar hapis cezasıyla cezalandırılması" gibi bir talepte bulunmadığını, sadece suçları yazdığını hatırlatarak "Gazeteciler cezaları al ve üst sınırına bakarak hesaplıyor. Ben o uygulamayı tasvip etmiyorum." ifadeleriyle basını da eleştirdi. Avukat Kozan, hakimin arada takdir yetkisi olduğunu indirim yapabileceğini hatırlatarak "Peşinen sanığı suçlu gibi gösteren bir uygulama" değerlendirmesinde bulundu.