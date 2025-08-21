Orman yangınlarında askerler ve köylüler seferber oldu

Kaynak: İHA
Orman yangınlarında askerler ve köylüler seferber oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde peş peşe çıkan orman yangınlarını söndürmek için askerler ve köylüler seferber oldu.

Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü kırsalında çıkan orman yangınları 3 gün süren mücadelenin ardından kontrol altına alınırken, bu kez sabah saat 10.00'da Kayalar köyü Hasrova mezrası ile Çalışkanlar köyü Veliköy mezrası arasındaki Avesürk mevkiinde yangın çıktı. Elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı iddia edilen yangını söndürmek için İlçe Özel İdare ekipleri, güvenlik güçleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar seferber oldu.

Askerlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın hızla yayılıyor. Alevlerin geniş bir alana yayılması ve arazinin sarp yapısı nedeniyle söndürme çalışmaları zorlukla sürdürülürken, yetkililer yangının henüz kontrol altına alınamadığını ve çevre köylere yayılma riskinin bulunduğunu belirtti.

