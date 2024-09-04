Ormana tehlikelik atık döken şirket yetkilisine 5 yıl hapis

Düzenleme: Kaynak: AA
Ormana tehlikelik atık döken şirket yetkilisine 5 yıl hapis

Bilecik'te ormana tehlikeli atık döken şirketin yetkilisi 5 yıl hapis cezasına çarptrıldı. Çevreyi kirleten şirkete de 12 milyon ceza kesildi.

Bilecik'teki Zeytindalı Hatıra Ormanı'na 20 kamyon tehlikeli atık döken şirketin yetkilisi 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki ormanlık alanlar ile yol kenarlarına zaman zaman çevre illerden tehlikeli atıkların bırakıldığı, bu kişilerin tespiti halinde Çevre Kanunu uyarınca gerekli yaptırımların uygulandığı belirtildi.

Bozüyük-Vezirhan kara yolundaki Zeytindalı Hatıra Ormanı ile çevresine 2021 yılında yaklaşık 20 kamyon tehlikeli atığın döküldüğü hatırlatılan açıklamada, söz konusu atıklardan numuneler alınarak bölgenin temizlendiği kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hazırlanan raporla savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesince açılan kamu davası sonucu tehlikeli atıkların çevreye uygunsuz atıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, ilgili şirketin yetkilisine 5 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, tehlikeli atıkları kanun ve yönetmeliğe aykırı, doğaya zarar verecek şekilde dökerek çevreyi kirleten kentte faaliyet gösteren tesise 12 milyon 71 bin lira idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

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