‘Orman’ın hayalet Kedisi' ölü bulundu

Daha çok Marmaris Bördübet mevkiinde Yaban Hayatı Koruma alanında yaşamını sürdüren, 2021 ve 2022 yılındaki orman yangınlarından sonra yaşam alanları daralan koruma altındaki Karakulak, Kavaklıdere İlçesine bağlı Nebiler Köyü Çıtlıkdağı mevkiinde vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

Henüz ölüm nedeni bilinmeyen karakulağı, Savaş Korkmaz isimli vatandaşın bulduğu öğrenildi.

‘Ormanın Sırrı Karakulak’ Bölgeseli danışmanlığını yapan ve Karakulak üzerine araştırmalar yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Çevre Koruma ve Kontrol Programı Dr. Öğretim üyesi Yasin İlemin, “Hayvan bir Karakulak (Caracal caracal), bölgede üzerinde araştırma yapıyoruz. O bölgede çok az kalmıştı. Ölüm nedenini anlamak için otopsi yapılması gerekiyor” dedi.