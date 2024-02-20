'Ormanın hayaleti' Ardahan’da yeniden ortaya çıktı

Ardahan’da koruma altında bulunan kırmızı listedeki vaşak, karlı arazide ortaya çıktı.

Utangaç karakteri nedeniyle ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, merkeze bağlı Çataldere köyünde görüldü.

Köyde yaşayan Fatih Bilgin tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen vaşak, karlı arazide peş peşe dağa tırmanıp, daha sonra gözden kayboldu.

Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşaklar, birinci derecede koruma altında ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor.