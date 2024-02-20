'Ormanın hayaleti' Ardahan’da yeniden ortaya çıktı

Kaynak: İHA
'Ormanın hayaleti' Ardahan’da yeniden ortaya çıktı
Ardahan’ın Çataldere köyünde "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşaklar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ardahan’da koruma altında bulunan kırmızı listedeki vaşak, karlı arazide ortaya çıktı.

Utangaç karakteri nedeniyle ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, merkeze bağlı Çataldere köyünde görüldü.

Köyde yaşayan Fatih Bilgin tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen vaşak, karlı arazide peş peşe dağa tırmanıp, daha sonra gözden kayboldu.

Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşaklar, birinci derecede koruma altında ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor.

aw145467-01.jpg

aw145467-02.jpg

Son Haberler
Galatasaray Sparta Prag maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu Spor
Galatasaray Sparta Prag maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu
Atatürk'e ‘Selanik dönmesi’ diyen Şevki Yılmaz'ın Şeyh Sait ve Çerkez Ethem'e ‘milli kahraman’ dediği ortaya çıktı Gündem
Atatürk'e ‘Selanik dönmesi’ diyen Şevki Yılmaz'ın Şeyh Sait ve Çerkez Ethem'e ‘milli kahraman’ dediği ortaya çıktı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Gündem
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kredi kartları için kritik gün belli oldu. Yeni karar sızdı Ekonomi
Kredi kartları için kritik gün belli oldu. Yeni karar sızdı
Yılmaz Vural yaraladı. Taraftarlar çıldırdı Spor
Yılmaz Vural yaraladı. Taraftarlar çıldırdı
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 yaralı Gündem
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 yaralı