Ormanın hayaleti kangallarda ağaca çıkarak canını kurtardı

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Topçuyeni köyü kırsalında sürü otlatan çobanın Kangal köpekleri, arazide vaşak görünce, peşine düştü amansız takip başladı.

Ormanın hayaleti olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, kangal köpeklerinden kurtulmak için tek çaresi vardı. O da ağaca çıkmaktı. Vaşak ağaca tırmandı, canını kurtardı. Köpekler de ağacın altından ayrılmadı. Bir süre ağacın altında bekleyerek vaşağın inmesini bekledi.

Çobanların Kangal köpeklerini uzaklaştırılmasının ardından vaşak ağaçtan inerek bölgeden koşarak ayrıldı.

O anlar, çobanlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.