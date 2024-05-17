Ormanın hayaleti kendini böyle kamufle etti

İşte size bir kamuflaj ustası. Bir vaşak Çorum'ın Kargı bölgesinde çam ormanları içinde fotoğraflandı. Kendini öyle bir kamufle etmiş ki, ayırmakta insan zorlanıyor.

Çorum’da görüntüsü fotokapana yansıyan vaşak, ormanda bitki örtüsüyle böyle kamufle etti. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü fotoğraftaki vaşağı “Kargı ormanlarında bir hayalet geziyor. Görebiliyor musunuz? notuyla paylaştı.

Ormanların hayaleti olarak adlandırılıp kedigiller familyasından orta büyüklükte etçil omurgalı ve yabani hayvan türlerinden olan vaşağı fotokapanla Gürhan Gürkaynak fotoğrafladı.

Kediye benzemekle birlikte normal kedi ağırlığından 5-6 kat daha ağır olan vaşak engebeli ve çam ormanlarında yaşadığı belirtiliyor. Paylaşımda bir konuya dikkat çekildi. O da avlanmasının yasak olduğu üstüne basılarak dikkat çekiliyor.