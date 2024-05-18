'Ormanların hayalet' vaşak bozkır topraklarında

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale şubesi kurdukları fotokapanlara takılan hayvanların görüntülerini yayınladı.

Kimi zaman bir tavşan kimi zaman da bir samuru ama en çok dikkat çeken ise ormanın hayaleti dikkat çekti.

Fotokapanlar sayesinde canlıların doğal ortamdaki popülasyonuna ilişkin bilgiler ediniliyor. Bölgede yaşayan vaşak, karaca, kurt, tavşan, su samuru, tilki ve yaban domuzunun görüntüleri fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor. Kaçak avcılıkla mücadele de kullanılan fotokapanların yerleri farklı periyotlarla değiştiriliyor.