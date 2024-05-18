'Ormanların hayalet' vaşak bozkır topraklarında

Kaynak: İHA
'Ormanların hayalet' vaşak bozkır topraklarında
Doğa Koruma Milli Parklar'ın yaban hayatını görüntülemek için koyduğu fotokapanlar birbirinden farklı canlılar takılıyor. İşte onlardan en çok dikkat çeken ise Ormanların hayaleti vaşak...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale şubesi kurdukları fotokapanlara takılan hayvanların görüntülerini yayınladı.

Kimi zaman bir tavşan kimi zaman da bir samuru ama en çok dikkat çeken ise ormanın hayaleti dikkat çekti.

Fotokapanlar sayesinde canlıların doğal ortamdaki popülasyonuna ilişkin bilgiler ediniliyor. Bölgede yaşayan vaşak, karaca, kurt, tavşan, su samuru, tilki ve yaban domuzunun görüntüleri fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor. Kaçak avcılıkla mücadele de kullanılan fotokapanların yerleri farklı periyotlarla değiştiriliyor.

fotonaanna6677.jpg

ceylan2233.jpg

kurt3334.jpg

su-samunan555.jpg

Son Haberler
Hangi meslek Temmuz'da ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek maaş zamları Gündem
Hangi meslek Temmuz'da ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek maaş zamları
Hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs'ta açık görüş izni Gündem
Hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs'ta açık görüş izni
Beşiktaş taraftarı sıraya dizildi Spor
Beşiktaş taraftarı sıraya dizildi
69 yaşındaki Jorge Jesus kararını verdi Spor
69 yaşındaki Jorge Jesus kararını verdi
Ali Koç reddedildi Spor
Ali Koç reddedildi
Bahçeli favori şarkısını dinletti Gündem
Bahçeli favori şarkısını dinletti
MAG-DER afetlerle mücadelede yeni çözümlerin peşinde Gündem
MAG-DER afetlerle mücadelede yeni çözümlerin peşinde