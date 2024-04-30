Ormanlık alanda mahsur kalan 3 genç için seferber oldular

Orhangazi'ye bağlı Sölöz mahallesi ile Bayırköy yolu üzerinde dağlık bir bölgenin içinde yer alan vadide meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre motosikletler ile Sölöz köyüne gelen Beyzanur A., Ali K., Ahmet Arda Ş. isimli 3 genç, yanlarına hiçbir koruyucu ve güvenlik malzemesi almadan yaya olarak ormanlık alanda çıktıkları gezide yollarını kaybetmeleri sonucu mahsur kaldı.

Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, çok sayıda AFAD, JAK ve itfaiye personeli sevk edilirken, yoğun akan bir derenin karşı tarafından yerleri belirlenen 3 genç, önce derenin karşı tarafına alındı ve sonrasında ekiplerinde yardımı ile yukarı çıkarıldı.

3 saatlik bir çalışma sonucu mahsur kaldıkları yerden alınan ve sağlık durumları iyi olduğu belirlenen gençler ardından yol üzerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.