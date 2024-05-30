Ortaokulda ders saatinde ilahi yarışması

ÇEDES projesi kapsamında , Yozgat’ta bulunan Namık Kemal Ortaokulu’nda, ders saatinde ilahi yarışması gerçekleştirildi. Söz konusu okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “ÇEDES projesi kapsamında Namık Kemal Ortaokulu’nda Buhuri Zade Mustafa İtri Efendi Tasavvuf Musuki ve İlahi yarışması düzenlendi” ifadelerine yer verildi.

Batman’da ise Yedihilal Derneği, ÇEDES projesi kapsamında okullara girdi. Abdülhamid Han Anadolu Lisesi’nde söz konusu derneğin tanıtımının yapıldığı ve ayrıca Filistin temalı film izleme etkinliği düzenlendiği belirtildi.

İstanbul’da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu İlim Yayma Cemiyeti tarafından birçok etkinlik ve yarışma gerçekleştirildi. Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen bir yarışmada, 5’inci sınır öğrencilerinden 40 hadis ezberlemeleri istendi.