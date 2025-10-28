Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den 75 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı yıldız oyuncu Victor Osimhen, bu yılda gollerine devam ediyor.

Son olarak 3-1 kazanılan Göztepe maçında 2 gol atan Nijeryalı golcü, Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 3 gol atan Osimhen, bu sezon 9 resmi maçta, 6 gole ulaştı.

Geçen sezon da kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen Osimhen, Galatasaray tarihinde de önemli bir istatistik yakaladı.

Victor Osimhen, maç başına 0,86 gol ortalamasıyla bu alanda kulüp tarihinde ikinci sırada yer aldı. Zirvede ise 150 maçta 197 gol atan Tanju Çolak, bulunuyor.

Brezilya oyuncu Mario Jardel 43 maçta 34 golle dördüncü, Bosna Hersekli karşılaşmada Mirsad Sejdic 23 maçta 17 golle beşinci ve Galli forvet Dean Saunders 30 maçta 21 golle altıncı sırada bulunuyor.

Almanya merkezli futbol istatistik sitesi Tranfermarkt'ın verilerine göre, Galatasaray'da maç başına en çok ortalamasına sahip 10 futbolcu şöyle: