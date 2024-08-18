Oslo'da Filistin'e destek gösterisi

Kaynak: AA
Oslo'da Filistin'e destek gösterisi

Norveç'in başkenti Oslo'da, İsrail'in Gazze'deki eğitim kurumlarına yönelik saldırılarına tepki gösteren binlerce kişi, Filistinli öğrenci ve öğretmenlere destek için toplandı.

Norveç yayın kuruluşu NRK'ye göre, binlerce kişi Filistin'deki öğrenci ve öğretmenlerle dayanışma göstermek ve İsrail'in eğitim kurumlarını hedef alan saldırılarını protesto etmek için Oslo'nun merkezindeki Youngstorget Meydanı'nda bir araya geldi.

Kalabalık arasında, Gazze'de tıp öğrencisi olan 23 yaşındaki Manar Hazem Al Khodari de vardı. Eğitimini Oslo Üniversitesi'nde tamamlamak amacıyla Norveç'e gelen Filistinli 10 tıp öğrencisinden biri olan Khodari, Gazze'de çalıştığı hastanelerdeki "korkunç" durumu anlattı.

Khodari, Gazze'deki her saniyenin "çok tehlikeli" olduğunu belirterek, "Başsız bir ceset ya da ampute edilmiş bir çocuk görmeden bir gün geçiremezsiniz. Bu korkunç bir şey." dedi. İsrail'in saldırıları nedeniyle toplam 16 kez zorla yerinden edildiğini, ancak yaralılara yardım etmeye devam ettiğini ifade eden Khodari, diplomasını alır almaz Gazze'ye geri döneceğini söyledi.

Oslo'daki Filistin Komitesi Başkanı ve organizatör Anine Barg, gösterinin Filistinli çocuklara, öğretmenlere, profesörlere ve öğrencilere destek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Barg, "Bugün, Gazze'deki çocukların ve öğrencilerin gidecek okulları olmadığını hatırlıyoruz çünkü okulların yaklaşık yüzde 90'ı bombalarla yıkılmış durumda. Tamamen yıkılmamış olanlar da mülteci kamplarına dönüştürüldü. Ama onlar da saldırıya uğruyor." ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan Norveç Eğitim Derneği mensubu öğretmenler "Okulların bombalanmasını durdurun." yazılı pankart açarken, göstericiler Filistin bayrağı ve "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

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