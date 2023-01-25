Sinan Ateş cinayetinde aydınlatılması gereken noktalar

30 Aralık tarihinde Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu cinayetin ardından başlatılan soruşturma devam ederken Ateş’in dayısı ve eşi 'adalet' çağrısında bulunmuştu. Tüm bu olaylardan sonra gözler yürütülen soruşturmaya çevrildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Süreci yakından takip eden emekli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz konuştu ve soruşturmaya ilişkin ortaya çıkan soru işaretlerini açıkladı.

"ÇEP NE ZAMANDAN BERİ OTELDE KALIYOR?"

Kaçmaz, “Tetikçinin ortadan kaldırıldığı yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır. Tetikçiyi azmettirenlerden biri olduğu iddia edilen Doğukan Çep’in İstanbul Beykoz’da bir otelde yakalandığı ortada iken bu otel sahipleri ile ilgili hangi işlemler yapılmıştır? Çep ne zamandan beri o otelde kalmaktadır” dedi.

NEDEN SERBEST BIRAKILDI?

Kaçmaz, saldırının öne çıkan isimlerinden Tolgahan Demirbaş ile ilgili “Hangi gerekçelerle Ankara Gölbaşı’nda olduğu ifade edilen bir evden gözaltına alınmış, hangi gerekçelerle salıverilmiştir? Yine bu evin sahipleri ile ilgili ne tür bir işlem yapılmıştır?” sorusunu sordu. “Özel harekât polisleri ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu polislerle ilgili idari soruşturma başlatmış mıdır?” diyen Kaçmaz, “Özel harekât polislerinin kendi ifadelerinde Ankara’ya eğlenmek için gittiklerini beyan etmeleri karşısında hangi mekâna gittikleri tespit edilmiş midir?” ifadelerini kullandı. “Bir siyasi partinin genel başkan yardımcısının özel kalem müdürü olan ve adli kontrolle serbest bırakılan şüphelinin olay yerinden tetikçiyi bu siyasi parti adına tahsisli araç ile kaçırdığı iddiası bulunmaktadır” hatırlatmasında bulunan Kaçmaz, “Bu iddia ile ilgili ne tür işlemler yapılmıştır? Tetikçilere yüksek tutarlı para akışının olup olmadığı hususunda MASAK’tan bir inceleme yapılması talep edilmiş midir?” dedi.