OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 09 Şubat 2024 / 00:01

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

7 ADET GAYRİMENKUL SATILMASI İŞİ



Aşağıdaki listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin satılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.



Mülkiyeti Belediyemize ait; Çukurca Mahallesi 12911 ada 3 parselde bulunan (411,86 m² bitişik nizam 3 kat ticaret+konut alanında kalmaktadır.) arsa nitelikli gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 3.700.000,00.-TL

Geçici Teminat Bedeli: 111.000,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; Çukurca Mahallesi 12911 ada 4 parselde bulunan (425,02 m² bitişik nizam 3 kat ticaret+konut alanında kalmaktadır.) arsa nitelikli gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 3.400.000,00.-TL

Geçici Teminat Bedeli: 102.000,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; Çukurca Mahallesi 12911 ada 5 parselde bulunan (427,48 m² bitişik nizam 3 kat ticaret+konut alanında kalmaktadır.) arsa nitelikli gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 3.410.000,00.-TL

Geçici Teminat Bedeli: 102.300,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; Çukurca Mahallesi 12911 ada 6 parselde bulunan (427,50 m² bitişik nizam 3 kat ticaret+konut alanında kalmaktadır.) arsa nitelikli gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 3.410.000,00.-TL

Geçici Teminat Bedeli: 102.300,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; Çukurca Mahallesi 12911 ada 7 parselde bulunan (427,41 m² bitişik nizam 3 kat ticaret+konut alanında kalmaktadır.) arsa nitelikli gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 3.410.000,00.-TL

Geçici Teminat Bedeli: 102.300,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait, Çukurca Mahallesi 12911 ada 8 parselde bulunan (427,27 m² bitişik nizam 3 kat ticaret+konut alanında kalmaktadır.) arsa nitelikli gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 3.850.000,00.-TL

Geçici Teminat Bedeli: 115.500,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; Çukurca Mahallesi 12911 ada 9 parselde bulunan (427,14 m² bitişik nizam 3 kat ticaret+konut alanında kalmaktadır.) arsa nitelikli gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 3.900.000,00.-TL

Geçici Teminat Bedeli: 117.000,00.-TL



İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Tarih ve Saati: 27 Şubat 2024 Salı Günü 14.00’de

Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 26 Şubat 2024 Pazartesi Günü 17.00’e kadar



İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar:



Gerçek Kişiler;

a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)

c) İkametgâh Belgesi (Muhtarlık, Nüfus Md, e- devlet)

d) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)

e) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

f) Vekâleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekâletname

g) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü



Tüzel Kişiler;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekâleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekâletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine ihale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

h) Tüzel kişilik yetkilisine ait nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgâh belgesi

Not:

1-İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

2- Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

