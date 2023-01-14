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Osmaniye Toprakkale SYDV işçi alacak

Osmaniye Toprakkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 16:48
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Osmaniye Toprakkale SYDV işçi alacak

Osmaniye Toprakkale SYDV işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Osmaniye Toprakkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Toprakkale İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirlenen şart ve usullere göre 1 adet "Büro Görevlisi" unvanlı personel alınacaktır.

Aşağıda belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 11/01/2023 19/01/2023 tarihleri arasıdır. Toprakkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı / Toprakkale adresinde bulunan Vakıf Bürosudur. Evrak teslim tarihi 11 Ocak 2023 tarihinde başlayıp 19 Ocak 2023 tarihinde saat 17:00' de sona erecektir.

Genel Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

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