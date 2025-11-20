Alp- Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse hemen her gün bir ilimiz depremle sallanıyor. Depremin bugünkü adresi Osmaniye oldu. Osmaniye'de saat 12:09'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD açıklamasında depremin merkez üssü Bahçe. Depremin yerin 8.8 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre deprem yerin 7.6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

Saat 12:19'da Osmaniye'de 3.5 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. Son depremin merkez üssü ise Hasanbeyli...

Öte yandan yetkililer vatandaşları can güvenlikleri için sağlam binalarda oturmaları konusunda sık sık uyarıyor.