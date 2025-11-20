Alp- Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse hemen her gün bir ilimiz depremle sallanıyor. Depremin bugünkü adresi Osmaniye oldu. Osmaniye'de saat 12:09'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD açıklamasında depremin merkez üssü Bahçe. Depremin yerin 8.8 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Osmaniye'de 10 dakika arayla 2 deprem! - Resim : 1

Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre deprem yerin 7.6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

Saat 12:19'da Osmaniye'de 3.5 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. Son depremin merkez üssü ise Hasanbeyli...

Öte yandan yetkililer vatandaşları can güvenlikleri için sağlam binalarda oturmaları konusunda sık sık uyarıyor.