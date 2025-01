Osmaniye'de fırıncılar ekmeğe zam istiyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde fırıncı esnafı Erkan Alakabak, artan maliyetlerden dolayı ekmeğe zam istedi. Alakabak, "Maliyetler, hepsi yüzde 100 zam yedi hangi birini anlatayım ki. Poşetiymiş filan hepsi zam yedi. Ekmek yine 10 liradan devam ediyor. Ekmeğin 12,5 lira olmasını istiyoruz. Yoksa gidişat kötü. İşçilerin bir kısmını çıkardım, kendim çalışıyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde artan maliyetlerden dolayı fırıncı esnafı, ekmeğe zam yapılmasını istedi.

"HER ŞEYE ZAM GELDİ EKMEK YERİNDE SAYIYOR"

Fırıncı esnafı Erkan Alakabak şöyle konuştu:

"Kadirli'de yıllardır fırın esnaflığı yapıyorum. Her şeye zam geldi ekmek yine aynı yerinde sayıyor. Maya, un, su, her şey zamlı, odun, poşet... Hiçbir şeye güç yetmiyor ama ekmek yine aynı yerinde sayıyor şu an. İşçilik arttı hepsi yüzde yüz zam yedi. Maliyet kurtarmıyor şu an boşa çalışıyoruz. 7/24 çalışıyoruz elde yok bir şey, 7/24 uyku uyumuyoruz bunun yüzünden. İşçiyi çıkardım kendim çalışıyorum yani o derece. Un, şu an torbası 800- 850 lira gidiyor yukarı, durmak yok bin lira olacak diyorlar. Yüzde yüz her şeye zam geliyor, biz aynı yerinde sayıyoruz. Maliyetler, hepsi yüzde 100 zam yedi hangi birini anlatayım ki. Poşetiymiş filan hepsi zam yedi. Ekmek yine 10 liradan devam ediyor, 12,5 lira olmasını istiyoruz. Yoksa gidişat kötü. Kendim çalışıyorum, işçilerin bir kısmını çıkardım, kendim çalışıyorum."

"FIRIN İŞÇİLİĞİNİ ASGARİ ÜCRET KURTARMAZ"

Fırın işçisi Üveydi Çuhadar, “İşçiyim ben, fırın işçiliği zor bir işçilik. İşçiler 12 saatten aşağı çalışmaz fırında. Bir de git gel yapar. Fırın işçiliğini asgari ücret kurtarmaz, fazladan ister. Çünkü fazladan çalışır fazladan ister. İşçiliği de zordur fırında, patronluluğu da zordur. Ekmek kurtarmıyor şimdi her şey yüzde 50'yi geçen zamlara, yüzde 100" e varan zamlara, üzeri üzerine. 52 kalem zammımız var bizim. Bu 52 kalemi üzeri üzerine eklediğin zaman işin içinden çıkamaz oluyorsun. Patrona zam desen, patron ekmeği zamlamadı. Piyasanın hepsi zamlandı. Patron da işin içinden çıkamıyor biz de istemeye korkuyoruz. Ocak ayı geldi her şey yüzde 100 katladı. Market katladı, yolculuk katladı, akaryakıt katladı, ekmek yerinde sayıyor. Ekmek 12,5 lira olması lazım ki gidişat düzelsin, sürüm düzelsin, biz de patrona karşı biz de zam isteyelim, patronun da bize verme hakkı, yüzü olsun" şeklinde konuştu.