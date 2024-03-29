Osmanlı’nın ilk mahallesi Katarlılara satılmış! Utanç kaynağı...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, İstanbul’daki tarihi Süleymaniye Mahallesi’yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özel, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin Katarlılara satıldığını ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projeyi engellediğini belirtti.

"OSMANLI'NIN İLK MAHALLERİNDEN SÜLEYMANİYE’Yİ KATARLILARA SATMIŞLAR"

Cumhuriyet’e konuşan Özel, “Tarihi Süleymaniye Mahallesi utanç kaynağıdır. Osmanlı mahalle dokusuna sahip Süleymaniye’de, şimdi iz kalmadı. Sokaklarında yürüyemezsiniz. 2006 Yenileme Alanı ilanı sonrası dönemin Kiptaş’ı tarafından mülkiyet toplanıyor ve daha sonra Katarlılara satılıyor, mülkiyet Katarlılarda. Villalardan oluşacak rant projesinin önünde Ekrem Başkan dimdik durdu ve engel oldu yapılmasına.

Proje sürecini de başlattık, ortak akıl ve tecrübe ile çalışmalara başladık, İstanbul’un önde gelen 42 mimarını bir araya getirdik. Muhteşem bir proje ortaya çıkardık. Bu projede rant yok, tarihi Osmanlı mahallesini koruyor. Önümüzdeki dönemin en önemli, en özel projelerinden bir tanesi. Koruma Kurulu’nun onayını bekliyoruz. İlgili mülkiyet sahibi firmanın da bu konuda adım atacağına inanıyoruz, bu yönde toplumsal beklentiyi de kendilerine iletiyoruz” ifadelerini kullandı.