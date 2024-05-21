Osmanlı'nın ilk mescidindeki gizem. Kapısında ne yazıyor?

Sakarya Nehri’nin güneyinde etrafı tepelerle çevreli olan Söğüt Deresi ağzında 1270’li yıllarda bir yerleşim alanı kuruldu.

Rivayete göre, Ertuğrul Gazi “Nerede çok duman çıkıyorsa oraya yerleşeceğiz” emrini verdi.

Müslümanların bu bölgede kalmasından rahatsızlık duyan gayrimüslimler ise dereye zehir kattı. Ertuğrul Gazi uğraşlar sonucunda bir su kuyusu buldu.

Daha sonra 1276 yılından önce Ertuğrul Gazi tarafından Osmanlı’nın ilk mescidi inşaa ettirildi.

Mescid’in kapısında bulunan kitabede ne yazdığı ise merak konusu oldu.

Kitabede Bakara Suresi’nin 137. Ayeti yer alıyor. Ayette ise şöyle deniyor:

Onlara karşı Allah sana yeter o işitendir, bilendir.