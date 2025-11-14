ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2026 yılı sınav takvimini duyurdu.
Ersoy yaptığı açıklamada “Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek“ ifadelerini kullandı.
KPSS OTURUMLARI EYLÜL’DE YAPILACAK
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de,
KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de,
KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de,
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak.