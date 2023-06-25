Otogarda biletler kapanın elinde kalıyor

9 günlük Kurban Bayram'ı tatilini şehir dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar, özellikle İstanbul otogarında hatırı sayılır yoğunluk oluşturdular. Vatandaşın yoğun talebi şehirlerarası otobüslerde bilet fiyatlarına da yansıdı.

Bir otobüs firması temsilcisi, "Düne kadar 800 liraya vatandaşı gönderiyorduk, bugün ücretler 1000 lira oldu" diyerek bilet fiyatlarındaki artışı açıkladı.

EK SEFERLER DE DOLDU

Otogarda başlayan tatil hareketliliği bugün de devam ederken, otobüs firmalarının koyduğu ek seferler de doldu. Depremin yaşandığı şehirlerden gelen turizm firmaları da bilet bulamayanlara destek olmaya çalıştı.

Kimileri bayramlarını geçirmek için İstanbul'a gelirken bilet bulamakta sorun yaşayanlar ise bilet fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi oldu.

"DÜNE KADAR 800 LİRAYA GÖNDERİYORDUK, BUGÜN 1000 LİRA"

Konuya ilişkin açıklama yapan firma yetkilisi, İstanbul otogarındaki yoğunluk nedeniyle Gaziantep'ten geldiğini söyledi. Gaziantep'ten 50 araç alarak İstanbul'a geldiğini anlatan temsilci, "Günlük 5 araç çıkarıyoruz. Piyasada araba bulunmuyor" dedi.

Çok sayıda insanın mağdur olduğunu ifade eden temsilci şöyle konuştu:

"Vatandaşlar Gaziantep ve Adana'ya gidemiyor. Birçok insan burada mağdur oldu. Burada 4-5 gün yatan işçiler var. Memleketine gidecek, gidemiyor. Biz de bu sorunları gidermek için Gaziantep'ten bomboş araba çıkartıp getiriyoruz. Düne kadar 800 liraya vatandaşı gönderiyorduk, bugün ücretler 1000 lira oldu."

Yolcular ise bilet bulamadıklarından yakınırken ek sefer fiyatlarının yüksek olmasından dolayı şikayetçi olduklarını söyledi.