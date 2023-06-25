Otogarda biletler kapanın elinde kalıyor

Yükselen uçak bileti fiyatları talebi otobüslere kaydırdı. Otobüs biletlerine talep artınca vatandaş yüksek fiyattan bilet almak zorunda kaldı.

Otogarda biletler kapanın elinde kalıyor

9 günlük Kurban Bayram'ı tatilini şehir dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar, özellikle İstanbul otogarında hatırı sayılır yoğunluk oluşturdular. Vatandaşın yoğun talebi şehirlerarası otobüslerde bilet fiyatlarına da yansıdı.

Bir otobüs firması temsilcisi, "Düne kadar 800 liraya vatandaşı gönderiyorduk, bugün ücretler 1000 lira oldu" diyerek bilet fiyatlarındaki artışı açıkladı.

EK SEFERLER DE DOLDU

Otogarda başlayan tatil hareketliliği bugün de devam ederken, otobüs firmalarının koyduğu ek seferler de doldu. Depremin yaşandığı şehirlerden gelen turizm firmaları da bilet bulamayanlara destek olmaya çalıştı.

Kimileri bayramlarını geçirmek için İstanbul'a gelirken bilet bulamakta sorun yaşayanlar ise bilet fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi oldu.

"DÜNE KADAR 800 LİRAYA GÖNDERİYORDUK, BUGÜN 1000 LİRA"

Konuya ilişkin açıklama yapan firma yetkilisi, İstanbul otogarındaki yoğunluk nedeniyle Gaziantep'ten geldiğini söyledi. Gaziantep'ten 50 araç alarak İstanbul'a geldiğini anlatan temsilci, "Günlük 5 araç çıkarıyoruz. Piyasada araba bulunmuyor" dedi.

Çok sayıda insanın mağdur olduğunu ifade eden temsilci şöyle konuştu:

"Vatandaşlar Gaziantep ve Adana'ya gidemiyor. Birçok insan burada mağdur oldu. Burada 4-5 gün yatan işçiler var. Memleketine gidecek, gidemiyor. Biz de bu sorunları gidermek için Gaziantep'ten bomboş araba çıkartıp getiriyoruz. Düne kadar 800 liraya vatandaşı gönderiyorduk, bugün ücretler 1000 lira oldu."

Yolcular ise bilet bulamadıklarından yakınırken ek sefer fiyatlarının yüksek olmasından dolayı şikayetçi olduklarını söyledi.

Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Son Haberler
Fenerbahçe'den Pendikspor'a transfer Spor
Fenerbahçe'den Pendikspor'a transfer
Milli Takım Güney Kore'yi devirdi Spor
Milli Takım Güney Kore'yi devirdi
Alcaraz erkeklerde yeniden dünya 1 numarası Spor
Alcaraz erkeklerde yeniden dünya 1 numarası
Uyuşturucu satıcılarına sokak operasyonu Güncel
Uyuşturucu satıcılarına sokak operasyonu
Giresunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu Spor
Giresunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
KKTC’de seçim sonuçları açıklandı Güncel
KKTC’de seçim sonuçları açıklandı