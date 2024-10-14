Otomobil devi iflas etti! Tesla ile yarışıyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil devi iflas etti! Tesla ile yarışıyordu

Ünlü otomobil devi mahkeme kararıyla resmen iflas etti. ABD’li otomobil markası bir zamanlar Tesla ile yarışıyordu.

Ocean modelinde sunduğu 463 kilometre menzili ile Tesla Model Y ile yarışan Fisker mahkeme kararıyla resmen iflas ettiğini duyurdu.

Pandemi döneminde büyük ekonomik kriz yaşayan ABD'li otomotiv devi Fisker’in başvurusu aylar sonra mahkeme tarafından kabul edildi.

fisker.jpg

Reuters'te yer alan habere göre, ABD İflas Hakimi Thomas Horan, otomotiv devinin aylardır beklettiği iflas planına onay verdi. İflası onaylanan şirket araç filosunu tamamen satarak alacaklıların ödemesini gerçekleştirecek.

­Toplamda 3 bin adet Ocean model aracı olan Fisker bu satıştan 46 milyon dolar kazanması bekleniyor.

TESLA’YI GERİDE BIRAKMIŞTI

American Lease, filo için ödediği paranın yanı sıra gelecekteki teknik destek hizmetleri için beş yıl boyunca ek 2,5 milyon dolar ödeyeceği aktarıldı.

Otomobil şirketi Fisker, Ocean modelinde sunduğu 463 kilometre menzili ile Tesla Model Y'yi geride bırakmıştı.

fisker-ocean-production-model.jpg

Son Haberler
Kuşadası Sokak Festivali'nde 5 bin kişilik keşkek yapıldı
Kuşadası Sokak Festivali'nde 5 bin kişilik keşkek yapıldı
Erzurum'da bir ayda 174 trafik kazası
Erzurum'da bir ayda 174 trafik kazası
UEFA Uluslar Ligi B Ligi'ne genel bakış: Sonuçlar ve Fikstür
UEFA Uluslar Ligi B Ligi'ne genel bakış: Sonuçlar ve Fikstür
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 15 saat havalimanında mahsur kaldı: Can güvenliğim yok
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 15 saat havalimanında mahsur kaldı: Can güvenliğim yok
Avrupa'da borsalar karışık
Avrupa'da borsalar karışık