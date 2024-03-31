Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Karaman’da otomobil ile çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaman’da akşam saat 20.00 sıralarında 16 yaşındaki Hasan Akova’nın kullandığı motosiklet, Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki kontrolsüz kavşakta T.O. kontrolündeki araçla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle motosiklet parçalanırken, Akova ise fırlayarak önce ağaca daha sonra da çöp konteynerine çarparak ağır yaralandı.

Kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Akova, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü T.O. ise gözaltına alındı.

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